DAÖ-LAbg. Dietrich Kops: Innenminister Nehammer ohne Plan und genaue Vorgaben für „seine“ Polizei

Skandal: Polizei schickt Sozialdienstmitarbeiter nach Hause

Wien (OTS) - „Zu einem handfesten Skandal artet mittlerweile das planlose Agieren von Innenminister Nehammer in Zeiten der Corona-Krise aus. So wurde heute ein Mitarbeiter des Sozialvereins ‚Wir für Erdberg‘ auf dem Weg in die Arbeit von der Polizei angehalten und gefragt, wo er hingehe. Auf seine Antwort, dass er in seine Arbeit in den Sozialmarkt, der Lebensmittel an Bedürftige kostengünstig abgibt, gehe, schickte ihn die Polizei unter dem Hinweis wieder nach Hause, es sei nicht notwendig, dass ein Sozialmarkt offen hätte“, berichtete heute DAÖ-LAbg. Dietrich Kops.

„Nehammer soll seinen Exekutivbeamten endlich klare Erlässe und Verordnungen für ihren schon außerhalb der Corona-Krise schwierigen und harten Dienst mitgeben“, so Kops abschließend.

