Blimlinger gratuliert PH-Rektor Gernot Brauchle

Gernot Brauchle, Rektor der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg wurde zum neuen Vorsitzenden der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) gewählt

Wien (OTS) - Die Internationale Bodensee-Hochschule ist der größte hochschulübergreifende Verbund Europas und feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Am 6. Juni 2020 wird im Rahmen der 8.Bodenseehochschulkonferenz unter dem Vorsitz des Landes Vorarlberg die neue Leistungsvereinbarung für die Internationale Bodensee-Hochschule (IBH) unterzeichnet. Ihr gehören 30 Hochschulen aus Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz mit rund 115.000 Studierenden und mehr als 20.000 Forschenden an. „Es freut mich sehr, dass mit dem ausgezeichneten Wissenschaftler und Hochschulmanager die Zukunft der IBH in die besten Hände gelegt worden ist. Er hat mit seinem Team die PH Vorarlberg zu einer der besten im Österreich gemacht, insbesondere was die Forschungsleistungen betrifft. Seine Vorhaben für die IBH, wie den digitalen Wandel in der Region zu forcieren, wie auch der Ausbau der hochschul- und länderübergreifenden Studiengänge, ist sehr zu begrüßen.“

Besonders begrüßenswert ist das Vorhaben von Brauchle, die IBH organisatorisch neu zu ordnen und sie in einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) umzuwandeln und damit als eigene Rechtspersönlichkeit zu verankern. Blimlinger sieht dies als gute Voraussetzung für ihren schon mehrfach gemachten Vorschlag „Der nächste Schritt für Vorarlberg wäre es, einen Bewerbungsprozess für eine europäische Hochschule zu starten, um so Vorarlberg zu einem erfolgreichen europäischen Universitätsstandort zu machen.“

