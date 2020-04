Laimer warnt vor Internet-Betrug: Digitale Raubzüge auf Rekordniveau!

Parlamentarische Anfrage zeigt deutlichen Anstieg von Internet-Betrug in Österreich

Wien (OTS/SK) - Laut einer aktuellen Anfragebeantwortung durch Innenminister ist die Betrugskriminalität von 2018 auf 2019 dramatisch gestiegen. „Die aktuellen Betrugszahlen sind dramatisch, die Corona-Krise ist ein zusätzlicher Beschleuniger von Online-Betrug. Ich erwarte mir Maßnahmen des Innenministers“, so SPÖ-Sicherheitssprecher Robert Laimer gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Innerhalb nur eines Jahres - von 2018 auf 2019 - hat der Internetbetrug alarmierend zugenommen: Im Bereich Trickbetrug gab es eine Steigerung von + 107,5 Prozent, im Bereich von Darlehens- und Kreditbetrug eine Steigerung von +70,8 Prozent, im Bereich Anlagebetrug +68,6 Prozent, bei Vorauszahlungsbetrug +22,2 Prozent und im Bereich von Bestell- und Warenbetrug eine Steigerung um 11,7 Prozent. ****

„Beim Warenbetrug lag die Anzahl der Straftaten im Jahr 2019 bei nahezu 10.500 Fällen. Tendenz insbesondere in der Corona-Krisenzeit weiter steigend“, so Laimer. Es gilt, gezielt die Bevölkerung und die heimischen Betriebe zu informieren und Präventivmaßnahmen zu setzen. „Es braucht mehr Aufklärungsarbeit, besseren Schutz der KonsumentInnen und einen dringenden Ausbau der Cybercrime-Bekämpfung“, so Laimer.

„Die grenzenlose Freiheit im Netz darf hinterhältigen Betrugsmaschen nicht Tür und Tor öffnen. Gesetzliche Regeln der ‚analogen Welt‘ haben auch im Internet zu gelten. Es kann nicht sein, dass Betrüger völlig wahllos eine Mail-Adresse anlegen können und sich so die Identität einer anderen Person einverleiben. Hier braucht es Schutz-und Kontrollmechanismen“, so Laimer abschließend. (Schluss) up/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at