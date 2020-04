PR-Berater Gernot Rumpold: FPÖ zieht zu DAÖ – Eine Posse, wie sie nur das Leben schreibt

Wien (OTS) - „Der Zufall will es so, dass just zur Bekanntgabe des Wiener Wahltermins am 11. Oktober der FPÖ Landtagsklub zum DAÖ-Landtagsklub in die Ebendorferstraße 4 umgesiedelt wird“, berichtete heute der PR-Berater der ‚Allianz für Österreich‘, Gernot Rumpold.



Damit sei nun hinlänglich dokumentiert, wer die kleinen Leute wirklich vertrete. Frei nach dem Bühnenstück von Johann Nestroy „Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Launen des Glücks“ sitze der DAÖ-Klub zu ebener Erde und die abgehobene Funktionärsschickeria der FPÖ nun in der Etage darüber, stellte Rumpold klar.

