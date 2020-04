Loose Tie: Heimisches Markenzeichen der Männergesundheit

Seit 2015 erinnert die Österreichische Krebshilfe gemeinsam mit Österreichs Urologen alle Männer ab 45 an die Prostatakrebs-Früherkennung.

Wien (OTS) - Im Jahr 2015 wurde die Idee, mit der lockeren Krawatte – Loose Tie – an die Prostatakrebs-Früherkennung zu erinnern, geboren. „Bis dahin hat uns eine Marke für die Männergesundheit gefehlt“, erklärt Krebshilfe Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda die Aktion. „Mit dem Lockern der Krawatte fordern wir gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und dem Berufsverband Österreichischer Urologen alle Männer auf, sich vom Alltagsstress zu befreien und sich Zeit für diesen wichtigen Termin zu nehmen.“

Anfang April sollte eigentlich der Kickoff zur Loose Tie Kampagne 2020 stattfinden. Aufgrund der COVID19-Pandemie informieren Krebshilfe und Österreichs Urologen jedoch im April nur online und über soziale Medien über Prostatakrebs-Früherkennung. "Gerade in dieser Zeit merken wir, wie wichtig unsere Gesundheit ist. Und gerade deshalb möchten wir Männer ab 45 an die Prostatakrebs-Früherkennung erinnern. Sie müssen nicht jetzt gehen. Aber dann, wenn alles überstanden ist," erklärt Dr. Karl Dorfinger, Präsident des Berufsverbands Österreichs Urologen. die neue Planung der Aktion. Der große Informationsschwerpunkt wird im November 2020 stattfinden.

Besonders freuen sich die Initiatoren über das ehrenamtliche Testimonial der diesjährigen Aktion: der beliebte Schauspieler Juergen Maurer hat sich bereits im November des Vorjahres zum Shooting mit Starfotografin Sabine Hauswirth eingefunden und setzt mit lockerer Krawatte ein starkes Zeichen für die Männergesundheit.

„Vorsorgeuntersuchung ist ein Wort, dem gerne so eine unterschwellig geringfügige Bedeutung beigemessen wird. Man geht schließlich als „wahrer Mann“ erstens sowieso ungern, und zweitens erst dann zum Arzt wenn‘s irgendwo ordentlich wehtut. Dass das eine genauso überkommene wie dämliche Haltung ist, sollten wir Männer eigentlich inzwischen begriffen haben,“ so der Schauspieler, der sich mit diesem ehrenamtlichen Engagement gleich selbst bei der Nase nimmt: „Meine Teilnahme an der Kampagne zur Bildung von mehr Bewusstsein in dieser Frage war der auch für mich längst fällige Anstoß, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Danke dafür!“

Das beim Shooting entstandene Loose Tie-Portrait mit Juergen Maurer ist auch das Titelbild der neuen Broschüre „Aus Liebe zum Leben. Krebsvorsorge für Männer“. Auch online unter www.LooseTie.at wird nicht nur ausführlich über Prostatakrebs-Vorsorge und –Früherkennung informiert, sondern es sind auch alle Testimonials zu sehen.

Danke den Partnern

Um eine neue Aktion auch breit kommunizieren zu können, bedarf es für die Krebshilfe vor allem Unterstützung aus der Wirtschaft. Danke an: ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR UROLOGIE UND ANDROLOGIE, BERUFSVERBAND ÖSTERREICHISCHER UROLOGEN, ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER, JANSSEN, MSD, SANOFI, RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN, GABARAGE, PHH RECHTSANWÄLTE. Danke an unsere Medienpartner WIENER, KURIER, LEADERSNET und ZUGKRAFT und an alle Medien, die uns dabei unterstützen, Männer an die Früherkennungs-Untersuchung zu erinnern!

