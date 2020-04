EULE: Von Langeweile keine Spur!

Das Umweltbildungsprogramm der Stadt Wien EULE bietet Spiel, Spaß und Abwechslung für Kinder in Quarantäne

Wien (OTS) - In der fünften Woche der coronavirusbedingten Insolation gehen vielen Eltern langsam die Ideen aus, was sie mit den Kindern zu Hause noch spielen, basteln und unternehmen können. Da hilft EULE – das Umweltbildungsprogramm der Stadt Wien! Denn mit EULE fällt zu Hause niemandem die Decke auf den Kopf und Langeweile hat erst gar keine Chance! Rätsel, Ausmalbilder, praktische Infos für Kinder und vieles mehr stehen auf www.eule-wien.at kostenlos zum Download bereit: „Gerade für Kinder ist die aktuelle Situation nicht leicht. Auch wenn das gemeinsame Spielen mit Freunden derzeit nicht möglich ist, so bietet das Umweltbildungsprogramm EULE der Stadt Wien online viele spannende Spiele und Aktivitäten für zu Hause. Das macht Spaß und man lernt ganz nebenbei auch noch jede Menge über die Umwelt“, so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Die Unterlagen stehen auf der Website des EULE Umweltbildungsprogramms beim Teilbereich PädagogInnen unter der Rubrik „Unterricht und Materialien“ allen gratis zur Verfügung! Zudem bietet EULE in Kooperation mit der Facebookseite KUNTERBUNTES KINDERZIMMER Spiele, Tipps, Experimente, einfachen Bastelanleitungen und kinderleichte Rezepte an. Diese Gratisseite gibt es seit drei Wochen und sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder während der Quarantäne täglich aufs Neue zu begeistern. Die Wochen daheim in den eigenen vier Wänden werden so für Kinder und deren Eltern so spannend und abwechslungsreich wie möglich gestaltet!

Unter dem täglich wechselnden Programm zum Thema „Spiel & Spaß“, „Schmatz & Schmaus“ und „Hast du das gewusst?“ finden sich auch tolle Ideen und praktische Tipps wie etwa das Markt-Lieferservice der Stadt Wien https://www.marktlieferung.wien/ und das Projekt „Street View“ https://www.vienna-trips.at/virtueller-rundgang/ das online Einblicke in die wichtigsten Museen und deren Dauerausstellungen bietet oder den Kurzfilm der abenteuerlichen Reise der beiden Wassertropfen Tim und Trixi Tropf von den niederösterreichischen und steirischen Alpen durch die Hochquellleitungen bis nach Wien https://www.youtube.com/watch?v=RkfhSnefM0g

Eltern, die über keinen Facebook-Account verfügen, kontaktieren einfach die Redaktion der EULE Wien unter umweltprofis@eule-wien.at und erhalten so jeden Montag den Wochenplan von KUNTERBUNTES KINDERZIMMER gratis per Mail zugesandt!

