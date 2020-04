Corona-Unterstützung: Santander Consumer Bank bietet heimischem Einzelhandel 0%-Teilzahlungen an

Mit Null-Prozent-Finanzierungen will die Bank ihren Handelspartnern helfen, das Geschäft nach dem Shutdown wieder anzukurbeln. Das Service ist für Händler und Kunden kostenlos.

Viele unserer Handelspartner sind in Folge der Schließung von Geschäften und Verkaufsflächen aufgrund der Corona-Krise direkt wirtschaftlich betroffen. Wir sehen es daher in unserer Verantwortung, schnell und unbürokratisch zu helfen, damit das Geschäft unserer Partner wieder auf gesunde Beine kommt Markus Gerstberger, Commercial Director Consumer Business, Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Ab sofort können Partner der Santander Consumer Bank ihren Kunden für Einkäufe die Teilzahlung zu einem Effektivzinssatz von null Prozent, und damit ohne Zinsen und Gebühren, anbieten. Die Unterstützungsaktion gilt sowohl für Webshops als auch für den stationären Handel bis zum 30. Juni 2020. Damit will die Bank ihren Partnern aus den unterschiedlichen Branchen (z.B. Elektro-, Möbel- und Baumarkthandel) helfen, ihren Umsatz nach dem Shutdown wieder anzukurbeln. Für den Händler und Kunden ist das Service kostenlos, die Bank trägt auch das Risiko.

„Viele unserer Handelspartner sind in Folge der Schließung von Geschäften und Verkaufsflächen aufgrund der Corona-Krise direkt wirtschaftlich betroffen. Wir sehen es daher in unserer Verantwortung, schnell und unbürokratisch zu helfen, damit das Geschäft unserer Partner wieder auf gesunde Beine kommt“ , sagt Markus Gerstberger, Commercial Director Consumer Business.

Unterstützung der Händlerliquidität

Direkt nach Kaufabschluss und Übermittlung der Kundenrechnung erhält der Händler den finanzierten Kaufpreis von der Bank überwiesen. Das Ausfallsrisiko der Finanzierung übernimmt die Bank zur Gänze. Die Liquidität des Händlers wird damit zu jeder Zeit unterstützt.

Finanziert werden Einkäufe ab 100 Euro bei Laufzeiten von 12 bis 36 Monaten. Die Bank wickelt sowohl die Online-Teilzahlung für Webshops als auch die Teilzahlung im Geschäft digital ohne lästigen Postversand der Unterlagen ab. Die Finanzierungsentscheidung erfolgt binnen Sekunden. Der Kunde kann die Ware anschließend sofort mitnehmen.

Gesundheit von Partnern und Mitarbeitern schützen

Um die Gesundheit der Handelspartner und eigenen Mitarbeiter zu schützen, arbeiten derzeit alle Mitarbeiter der Santander Consumer Bank von zu Hause aus. Gebietsleiter als auch Ansprechpartner in der Zentrale und im Servicecenter stehen wie gewohnt telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Partnerschulungen werden vorerst via Skype oder telefonisch abgehalten.

Partner werden ist in wenigen Schritten jederzeit unter www.teilzahlung.at möglich.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Ratenkredite, Teilzahlungsfinanzierungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie über das Internet Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.500 Händlerpartnern der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 400 Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung die größte Bank der Eurozone. Weltweit betreuen über 200.000 Mitarbeiter mehr als 144 Millionen Kunden. (31.12.2018)

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at