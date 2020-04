Wenn Gesundheit immer wichtiger wird: Baumit Ionit

In dieser für uns alle herausfordernden Zeit und natürlich auch darüber hinaus, ist Gesundheit unser höchstes Gut. Mit Baumit Ionit können wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten, um unser Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden zu verbessern Georg Bursik, Baumit Geschäftsführer

Wopfing (OTS) - Aufatmen, durchatmen – was wir in der Frühlingszeit sonst gerne im Freien tun, ist uns aktuell nur in sehr beschränktem Ausmaß möglich. Der Appell ans Zuhause-Bleiben zeigt deutlich den großen Einfluss einer „Wohlfühl-Umgebung“ auf unsere physische und psychische Gesundheit. Eine gesundheitsfördernde Wandbeschichtung kann dazu einen aktiven Beitrag leisten.

Die Corona Krise verändert unseren gewohnten Alltag: anstelle von durchschnittlich 90% unserer Zeit, in der wir uns in Innenräumen aufhalten, sind es nun beinahe 100%. Homeoffice und Homeschooling stellen uns vor neue Herausforderungen, die ein zusätzliches Maß an Konzentration verlangen.

Neben Social-Distancing stellt sich immer häufiger die Frage, welchen Beitrag man sonst noch für die Stärkung der eigenen Gesundheit und die der Familie leisten kann.

Einen erheblichen Einfluss hat zweifelsohne die uns ständig umgebende Raumluft. In der Luft können Krankheiten übertragen, oder Allergien und allergisches Asthma ausgelöst werden. Gesunde Luft hingegen fördert Vitalität, Leistungsfähigkeit und Konzentration.

Die Raumluftqualität ist abhängig von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, wie Temperatur, Geruch, Staub, Bakterien und der Anzahl der Luftionen.

Luftionen sind ein natürlicher Bestandteil der Luft. Je höher deren Anteil, desto „reiner“ die Luft. Sie ziehen Feinstaub und Pollen an und verklumpen diese zu größeren, schweren Einheiten. Diese fallen rascher zu Boden und können dadurch nicht mehr eingeatmet werden.

Baumit Ionit Color und Ionit Spachtel erhöhen dauerhaft die Anzahl gesundheitsfördernder Luftionen, die das Immunsystem stärken und die Raumluft sauberer halten. Gerade jetzt kann Baumit Ionit ein wertvoller Beitrag zur Gesundheit sein.

Untersuchungen zu Ionit und Ionenkonzentration in Räumen

Untersuchungen am Universitätsklinikum Freiburg bestätigen: Durch den Einsatz von Ionit kam es zu einer deutlichen Erhöhung der Luftionenzahl. Dies führt zu einer Aktivierung jener Gene, welche für die Immunantwort eine wichtige Rolle spielen. Weiters konnte bewiesen werden, dass es zu keinen schädlichen Emissionen von Ozon, Fein- und Feinststaub kam.

Wissenschaftliche Messungen zeigten, dass bei Verwendung von Ionit-beschichteten Trägerplatten im Mittel 8.142 ± 435 Ionen pro cm³ generiert werden konnten. Bei Verwendung der unbeschichteten Referenzkontrolle betrug die Ionenzahl im Mittel lediglich 451 ± 201 Ionen pro cm³.

Eine weitere Studie konnte nachweisen, dass mit Ionit beschichtete Räume die subjektive Befindlichkeit von Kindern stärker in Richtung Erholung und geringerer Anspannung ausgeprägt sind. Diese Balance wirkt sich wiederum positiv auf die Konzentration beim Lernen aus.



