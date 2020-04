Terminaviso MRP hotels: 22. April I Webinar zu Hotelimmobilien und ihre Zukunft

Unter Einbeziehung der aktuellen Entwicklungen rund um COVID19 beleuchtet MRP hotels die Situation der Hotellerie in Österreich.

Wien (OTS) - Welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation rund um Covid19 auf die österreichische Hotellerie? Dieser und anderer Fragen geht Martin Schaffer, Geschäftsführender Partner von MRP hotels in einem Webinar am 22. April 2020 ab 16.00 Uhr nach.

-> Ausblick Wien, Landeshauptstädte und Österreich gesamt - mit welchen Szenarien setzen wir uns in der Hotellerie auseinander?



-> Was heißen 40 % Belegung im P&L eines Hotelbetriebs, wie viel Pacht ist noch möglich? Stunden oder Neu-Verhandeln. Gibt es erste Indizien zu Förderungen für Pachtbetriebe?



-> Status Quo im Development aus Sicht des Hotelbetreibers



-> Was muß sich operativ im Betrieb ändern?



-> Kurzer Outlook über Österreichs Grenzen hinaus

Datum: 22.04.2020, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Wien, Webinar in Kooperation mit RICS Austria

Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/2yo6RxZ

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Eisert

epmedia Werbeagentur GmbH

johannes.eisert @ epmedia.at

+43 1 512 16 16 - 32