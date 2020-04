Positive Wort-Welle im Social Web

Social-Media-Analyse von APA-Comm: Positiv besetzte Begriffe gewinnen in sozialen Netzwerken während der Corona-Krise teils massiv an Präsenz

Wien (OTS) - Während Begriffe wie „Social Distancing“, „Schutzmaske“ oder „Isolation“ in der öffentlichen Diskussion allgegenwärtig sind, zeichnet sich über andere wie „Nachbarschaftshilfe“, „Menschlichkeit“ oder „Gemeinwohl“ zeitgleich ein Bild erhöhten Zusammenhalts ab. Durch die sozialen Netzwerke rollte in den vergangenen Wochen eine Welle von positiv besetzten Begriffen. APA-Comm, der Medienanalyse-Spezialist der APA – Austria Presse Agentur, hat sich die zahlenmäßige Entwicklung der Postings mit 10 solcher Begrifflichkeiten vor und während der Corona-Krise näher angesehen und teils enorme Zuwächse festgestellt. Analysiert wurden dafür die Inhalte der Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter und Instagram in den Monaten Februar und März 2020.

Mit einem außerordentlichen Wachstum sticht in der Auswertung der Begriff „Nachbarschaftshilfe“ hervor. Alleine im März finden sich mehr als 7.300 Postings, die dieses Wort enthalten, auf den analysierten Plattformen – nach 268 im Vorkrisenmonat Februar. Das ist eine Steigerung um den Faktor 27.

Auch das Wort „Solidarität“ findet in Zeiten der Pandemie verstärkt Verwendung. Im Vergleich zu Februar versechsfacht sich im März die Anzahl der Postings beinahe und erreicht mit über 60.000 den zweithöchsten gemessenen Wert aus dem positiv konnotierten Begriffssample. Mit einem Plus von 514 Prozent wächst die Verwendung des Begriffs „Rücksicht“ am drittstärksten. Insgesamt wird das Wort binnen eines Monats in 11.165 Beiträgen erwähnt.

Das viertstärkste Wachstum innerhalb der analysierten Begriffe erreicht „Zusammenhalt“. Die verordnete physische Distanz sowie die Sehnsucht nach gesellschaftlicher Nähe lassen den Begriff im Monatsvergleich um ganze 488 Prozent auf 28.257 Postings anwachsen, gefolgt von „Menschlichkeit“ (+144 Prozent) auf Rang fünf.

Für Manuel Kerzner, Medienanalyst bei APA-Comm, zeigt sich ein interessanter Aspekt der aktuellen Krisensituation: „Die teilweise massive Zunahme an positiv besetzten Begriffen in den vergangenen Wochen erinnert an die von Optimismus getragenen Anfänge der sozialen Netzwerke, als Kontakte knüpfen und online eine Stimme zu haben noch besondere Werte an sich darstellten. Ob dieser Trend auch nachhaltig sein wird, wird die Zeit nach der Corona-Krise zeigen.“

Ganz besonders häufig wird aktuell im Social Web „Danke“ gesagt. Im März verzeichnet der Begriff über 311.000 Beiträge, was einem Zuwachs von rund 60 Prozent im Vergleich zum Vormonat entspricht. User danken Ärztinnen und Ärzten genauso wie Pflegerinnen oder Angestellten, die trotz erschwerter Bedingungen in Altenheimen und Supermärkten ihrer Arbeit nachgehen.

Anzahl der Postings mit positiv besetzten Begriffen auf Social Media vor und während Corona:



Begriffe Februar März Steigerung

(absolut) (absolut) in Prozent



Nachbarschaftshilfe 268 7.335 2637 %

Solidarität 9.781 60.614 520 %

Rücksicht 1.817 11.165 514 %

Zusammenhalt 4.809 28.287 488 %

Menschlichkeit 2.780 6.792 144 %

Gemeinschaft 7.746 15.566 101 %

Held/in 11.518 21.478 86 %

Anerkennung 4.878 8.453 73 %

Gemeinwohl 974 1.618 66 %

Danke 195.626 311.431 59 %







