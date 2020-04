Umfrage Corona & Auto: Ein Fünftel will das Auto auch nach Corona verstärkt nutzen

Das Auto gewinnt nicht nur in der Krisenzeit an Bedeutung, sondern voraussichtlich auch danach

Wien (OTS) - Derzeit steigen viele Österreicher auf das eigene Auto oder Fahrrad um, mehr als drei Viertel geben an, den öffentlichen Verkehr bewusst zu meiden. Doch wie wird sich die Corona-Krise auf das zukünftige Mobilitätsverhalten der Österreicher auswirken? Dieser Frage geht eine aktuelle Umfrage von AutoScout24.at unter 500 Österreicherinnen und Österreichern nach.

Das Auto wird für 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher auch nach der Corona-Krise wichtig bleiben. Ein Fünftel der Befragten gibt an, dass sie beabsichtigen, auch in der Zeit nach Corona vermehrt das Auto zu nützen, um weniger mit Bakterien und Viren in Berührung zu kommen.

Derzeit setzen mehr als drei Viertel der österreichischen Autobesitzer auf das eigene Auto statt auf den öffentlichen Nahverkehr, um Ansteckungen zu vermeiden. Und mehr als die Hälfte (53 Prozent) stimmt der Aussage zu, dass das Auto derzeit aktuell mehr an Bedeutung gewinnt. Was nach der Krise sein wird? Für viele jedenfalls nicht die Rückkehr zum „Normalbetrieb“ was das Mobilitätsverhalten angeht.

Corona ändert künftiges Mobilitätsverhalten – 4 von 10 sehen langfristige Änderungen

Corona hat voraussichtlich auch langfristig darauf Einfluss, ob die Österreicher lieber das Auto, Öffis oder andere Verkehrsmittel nutzen. Mehr als 40 Prozent wollen nach Corona ihr Mobilitätsverhalten ändern. Rund ein Viertel der Befragten geht davon aus, dass es nach der Corona-Krise weniger unterwegs sein wird und die Mobilität tendenziell einschränken wird. Nicht nur aktuell sind die Österreicher bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel besonders zurückhaltend: Nur 5 Prozent der Befragten wollen öffentliche Verkehrsmittel nach der Corona-Krise mehr nützen als davor. Zum gewohnten Mobilitätsverhalten vor der Krise zurückkehren wollen 56 Prozent der Befragten, unter den 50- bis 65-Jährigen sogar zwei Drittel.

Über die Umfrage:

Die Innofact AG hat 500 österreichische Autofahrer/innen im März 2020 online dazu bevölkerungsrepräsentativ befragt.

Über AutoScout24 und gebrauchtwagen.at

AutoScout24 ist mit über 2 Mio. Fahrzeug-Inseraten und mehr als 43.000 Händlerkunden europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen finden, finanzieren, kaufen, abonnieren und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil des Unternehmens. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.

*) Google Analytics Daten Durchschnitt 2019

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Extern für AutoScout24 tätig



Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ scout24.com