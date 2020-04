Coronavirus – Deutsch: „Regierung hat kein Herz für Familien“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Kurz und Kogler lassen Familien weiter im Unklaren“ – Noch immer keine Klarheit zu Schulöffnung, Unterricht und Vereinsleben

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, seine Kritik an der mangelhaften Informationsarbeit der Regierung bekräftigt. „Trotz täglicher Pressekonferenzen schafft es die Regierung nicht, für Klarheit in wichtigen Fragen zu sorgen. Im Gegenteil: Die Regierung stiftet Verwirrung und erzeugt Unklarheit. Von Tag zu Tag wird jetzt auch deutlicher, wer in der Coronakrise für die Regierung offenbar ganz zum Schluss kommt: Die Familien und die Frauen!“, sagte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für Deutsch steht fest: „Nachdem bereits seit Wochen Unklarheit darüber herrscht, wann welche Schulstufen wieder öffnen werden, die Eltern, vor allem Mütter und ganz besonders Alleinerziehende den schwierigen Spagat zwischen Home-Schooling, Haushalt und Home-Office managen und bewerkstelligen müssen, ist heute auch Vizekanzler Kogler jede Klarheit schuldig geblieben. Kogler hat heute zigtausende Familien im Unklaren gelassen, wie es mit den für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft so wichtigen Sportvereinen weitergeht. Kogler ließ sogar offen, ob Sporthallen gleichzeitig mit der Schulöffnung wieder den Betrieb aufnehmen werden. „Dass Eltern und vor allem Frauen und Alleinerziehende dermaßen im Unklaren gelassen werden, ist schockierend“, betonte Deutsch.

Während sich im Baumarkt wieder fröhlich die Massen drängen, gebe es von der Regierung Kurz nach wie vor keine klaren Aussagen zu Fragestellungen, die gerade für die Familien besonders wichtig sind, so Deutsch. „Zum Thema Schulöffnung, Unterricht und Vereinsleben hören Familien seit Wochen nur Larifari“, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch zu den verwirrenden Aussagen der Regierung. Deutsch fordert: „Wir brauchen endlich Klarheit für die Familien, die in den letzten Wochen sehr viel geleistet haben.“ (Schluss) mb/ls

