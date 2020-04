Marketing in herausfordernden Zeiten

ÖMG bietet virtuelle Sprechstunde

Dieses Format enthält keine Keynotes oder Vorträge, sondern ein für alle relevantes Thema. Ob man nun Expert*in in der Runde ist oder sich einfach Hilfestellung holen möchte, jeder ist herzlich willkommen ÖMG-Präsidenten Barbara Rauchwarter (APA) und Alexander Oswald (Futura)

Wien (OTS) - Am 22. April 2020 lädt die Österreichische Marketing Gesellschaft (ÖMG) zur virtuellen und interaktiven Marketing-Sprechstunde. Die ÖMG-Vorstände und Marketer Sonja Felber (AHHV) und Manfred Gansterer (Futura) geben ihre Expertise zu essenziellen Themen wie Markenführung und Mediastrategien an die Teilnehmer*innen weiter und diskutieren in einer offenen Gesprächsrunde, wie man gestärkt und mit neuen Ideen aus der aktuell herausfordernden Zeit hervorgehen kann.

Die Österreichische Marketing Gesellschaft reagiert auf die aktuelle Situation und bietet Marketern gerade in diesen herausfordernden Zeiten einen Erfahrungsaustausch an. Aus diesem Grund lädt die ÖMG am 22. April ab 17.30 Uhr unter dem Titel „Mit Markenführung und Mediastrategien Herausforderungen meistern“ zur ersten virtuellen Marketing-Sprechstunde. „Dieses Format enthält keine Keynotes oder Vorträge, sondern ein für alle relevantes Thema. Ob man nun Expert*in in der Runde ist oder sich einfach Hilfestellung holen möchte, jeder ist herzlich willkommen“ , erklären die ÖMG-Präsidenten Barbara Rauchwarter (APA) und Alexander Oswald (Futura).

Gegenseitiger Austausch im Vordergrund

In der ersten Ausgabe der Sprechstunde stehen die ÖMG-Vorstandsmitglieder Sonja Felber (AHHV) und Manfred Gansterer (Futura) den Teilnehmer*innen mit ihrem Know-how zur Seite. Unter anderem wird den Fragen nachgegangen, welche Themen Kund*innen in Zeiten der Krise kommuniziert werden oder welche Anpassungen der Mediastrategie notwendig sind. Im gegenseitigen Austausch wird darüber hinaus darüber diskutiert, wie Marketer mit den veränderten Konsument*innenbedürfnissen umgehen. Für die Teilnahme an der Sprechstunde ist eine Anmeldung unter https://marketinggesellschaft.at/die-oemg-marketing-sprechstunde/ erforderlich.

Über die Österreichische Marketing-Gesellschaft

Auf Initiative des Deutschen Marketing Verbands (DMV) wurde das österreichische Pendant ÖMG im Jahr 2002 gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus der Konsum- und Investitionsgüterindustrie, Dienstleistungsunternehmen, Medien sowie Beratungsunternehmen wie Werbeagenturen, Unternehmensberater etc. zusammen. ÖMG steht für eine Reihe von exklusiven Veranstaltungen und Business Lounges und zeichnet sich durch Praxisnähe aus. Der Verband hat sich das deklarierte Ziel gesetzt, als Kompetenz-Plattform zu agieren und den Schulterschluss mit angrenzenden Disziplinen zu suchen und so auch die Eigenwahrnehmung der Marketingbranche zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Personalberatungen und der Marketing- und Werbebranche soll gefördert und forciert werden.

