Bereits 1.159 Schülerinnen und Schüler in NÖ Schulen in Betreuung

LR Teschl-Hofmeister/Heuras: „Danke an alle für den verantwortungsvollen Umgang mit der Krise“

St. Pölten (OTS/NLK) - Während in den vergangenen Wochen durchschnittlich rund 400 Schülerinnen und Schüler in den niederösterreichischen Schulen betreut wurden, sind es heute bereits 1.159 Schülerinnen und Schüler. „Der Anstieg war durch die teilweise Öffnung der Geschäfte vorauszusehen und wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch fortsetzen“, erklären Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras den Anstieg.

„Das Aussetzen des Unterrichts an unseren Schulen war und ist eine ganz besondere Herausforderung für alle Betroffenen, dessen sind wir uns bewusst. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang vor allem den Eltern, die diese Maßnahmen auch weiterhin ernst nehmen, indem sie ihre Kinder zu Hause lassen“, so Teschl-Hofmeister und Heuras weiter. Dass dies nun nicht mehr in dem Ausmaß möglich ist, wie in den vergangenen Wochen, sei klar und verständlich. „Unser Dank gilt aber auch ganz besonders den Pädagoginnen und Pädagogen, die sowohl die Betreuung vor Ort in der Schule, wenn sie gebraucht wird, garantieren, aber auch den Unterricht von zu Hause aus ermöglichen und unterstützen“, betonen die Bildungs-Landesrätin und der Bildungsdirektor.

Die Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich, die weiterhin zu Hause bleiben, werden auch weiterhin optimal auf die nächsten Wochen vorbereitet und laufend betreut. Sei dies durch Lern- und Lehrmaterialen, durch das zur Verfügung stellen von Lernplattformen oder aber auch durch die direkte Ansprache mittels Telefon oder E-Mail. „Wir legen großen Wert darauf, alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu erreichen und mitzunehmen und sind stolz darauf, dass uns hier bisher viel gelungen ist“, erklären Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Heuras abschließend.

