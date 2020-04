Aschbacher: „Unterstützung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“

Arbeitsministerin gratuliert ÖGB zum 75. Geburtstag

Wien (OTS) - „Ich gratuliere dem Österreichischen Gewerkschaftsbund ganz herzlich zum 75. Geburtstag. Seit seiner Gründung bemüht sich der ÖGB um ein gutes Miteinander und gute Arbeitsbedingungen für alle. Der ÖGB mit seinen vielen Funktionärinnen und Funktionären ist damit ein wertvoller Ansprechpartner und eine große Unterstützung für die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher.

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern sei von zentraler Bedeutung. Vor allem der Interessensausgleich zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Arbeitgebern sei wesentlich für den sozialen Frieden im Land. „Die aktuelle Krise stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Vor allem in den vergangenen Wochen konnten wir zusammen vieles für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich erreichen und gemeinsam Arbeitsplätze sichern. Daher möchte ich als Arbeitsministerin heute auch Danke sagen: Vielen Dank an den ÖGB und Präsidenten Wolfgang Katzian für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit.“

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Rupp

Pressesprecher der Bundesministerin

herbert.rupp @ bmafj.gv.at