Ein Monat ORF-Sondermaßnahmen zur Corona-Krise in Österreich

224 Sondersendungen im ORF-TV und rd. 300 in den Radios, zahlreiche Programm-Initiativen, 93 Prozent der TV-Bevölkerung erreicht, ORF-TV meistgenutzte Informationsquelle in Österreich

Wien (OTS) - Vor genau einem Monat, am 15. März 2020, verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz im Rahmen der „Zeit im Bild“ das Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus – bis zu 2,99 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sahen diese „Rede des Bundeskanzlers“, die dabei die höchste ORF-Reichweite seit Beginn der elektronischen Messung erzielte. Das März-Wochenende bildete den Auftakt für umfassende neue und zusätzliche ORF-Angebote in TV, Radio und online – sowohl aufgrund des großen Informationsbedürfnisses der Österreicherinnen und Österreicher als auch aufgrund Corona-bedingter Einschränkungen im Produktionsbereich. In allen Programmsäulen – Information, Kultur, Religion und Sport und Unterhaltung – wurden in den vergangenen Wochen sehr publikumswirksame und zukunftsweisende Initiativen gesetzt, sowohl in den ORF-TV-Sendern wie auch in den nationalen und regionalen Radios und Online-Angeboten.

Wichtigste Keyfacts:

Bis inklusive gestern (14. April) zeigte das ORF-Fernsehen in ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT + 224 (Info-)Sondersendungen zur Corona-Krise in einer Länge von 185 Stunden.

Insgesamt erreichten die Infosendungen 7,008 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 93 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

46 der ORF-Infosendungen verzeichneten mehr als zwei Millionen Seherinnen und Seher, 127 Sendungen mehr als eine Million.

Ö1, Ö3 und FM4 präsentierten seit 15. März rd. 300 Sondersendungen zur Corona-Krise und erreichen damit täglich ein Millionenpublikum.

„Bundesland heute“ am 15. März war mit 2,378 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 63 Prozent MA die meistgesehene Sendung seit 1995. Zudem 15 Ausgaben über der 2-Millionen-Marke und Höchstwerte in den jeweiligen regionalen Zielgruppen mit Marktanteil-Spitzen von bis zu 83 Prozent (Vorarlberg), 81 Prozent (Tirol), 79 Prozent (Kärnten und Salzburg).

Vielzahl neuer Programminitiativen in den Bereichen Kultur, Bildung, Religion, Unterhaltung und Sport – z. B. Aktionen zugunsten heimischer Künstler/innen oder Sport-Aktion „Wir bewegen Österreich“ und Ermöglichung religiöser Teilhabe in ORF 2 und Regionalprogrammen

Seit 16. März tägliche kompakte und leicht auf diversen Plattformen verbreitbare zusätzliche Newsangebote in acht verschiedenen Sprachen und Österreichische Gebärdensprache. Bisher wurden dabei 3,6 Millionen Video-Views (mind. 3 Sekunden genutzt) erreicht. Durchschnittlich hat ein Video 20.000 Views.

Die ZIB-Angebote auf Facebook und Instagram sind nach allen Kennzahlen die größten Nachrichtenangebote auf diesen Plattformen in Österreich – mit 41 Millionen Video-Views auf Facebook und 5,9 Millionen auf Instagram im März.

Zudem sendete der ORF rd. 4.500 Info-Spots der Bundesregierung (rd. 3.000 Radio, rd. 1.450 TV), die den Österreicherinnen und Österreichern die notwendigen Verhaltensregeln näherbrachten und rd. 79 Prozent des Radio- bzw. rd. 89 Prozent des TV-Publikums erreichten. Die vom ORF produzierten Info-Spots wurden rund 280-mal gesendet und erreichten rd. 80 Prozent des TV-Publikums.

Dass die Berichterstattung der ORF-Journalistinnen und -Journalisten aller Programmbereiche auch inhaltlich sehr gut vom Publikum bewertet wird, zeigen u. a. Umfrageergebnisse, wonach die ORF-TV-Kanäle mit 81 Prozent die meistgenutzten Infoquellen der Österreicher/innen sind.

Wrabetz: „Danke für die anhaltende Wertschätzung unserer Angebote“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Der ORF hat in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher auch und besonders in einer nationalen Ausnahmesituation voll auf uns verlassen können. Es ist Auftrag und Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das Publikum in dieser herausfordernden Zeit faktenbasiert und vertrauensvoll zu informieren und programmlich zu begleiten. Dies stellen wir im journalistischen Bereich mit umfassender Berichterstattung mit Augenmaß ebenso sicher, wie im programmlichen Bereich mit zahlreichen Zusatz- und Ersatzangeboten. Die Österreicherinnen und Österreicher haben diese Angebote der ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die diese mit großem persönlichem Einsatz und Engagement produziert haben, bereits in großer Zahl in ihren neuen Alltag integriert. Wie sehr diese Angebote in TV, Radio und online wertgeschätzt und gutgeheißen werden, belegen neben den Reichweiten die zahlreichen persönlichen Rückmeldungen und die eindrucksvollen Werte von unabhängigen Umfrageergebnissen. Für diese anhaltende Wertschätzung unserer Arbeit in den vergangenen Wochen möchte ich mich stellvertretend für alle ORF-Mitarbeiter/innen bei den Zuseher/innen, Hörer/innen und User/innen sehr herzlich bedanken.“

Weitere Keyfacts zur Nutzung der ORF-Programme in TV, Radio und online:

Die beiden Ansprachen des Bundespräsidenten im Rahmen der „Zeit im Bild“ verfolgten am 13. März 2,017 Mio. Zuseher/innen (58 Prozent MA), am 2. April 2,051 Mio. (58 Prozent MA).

Seit 15. März ist die „Zeit im Bild um 19.30 Uhr“ bis 20.07 Uhr verlängert und bis mindestens 3. Mai auch in ORF 1, ORF 2 und ORF SPORT + durchgeschaltet (bis 30. März war die „ZIB 1“ auch in ORF III zu sehen).

46 Pressekonferenzen von Regierung, Landesregierung und Opposition wurden in thematischer Abstimmung von ORF 2, ORF III bzw. in der ORF-TVthek live ausgestrahlt (durchschnittlich 530.000 Zuschauer/innen und 44 Prozent Marktanteil in ORF 2)

Sechsmal Sonderprogrammierung im Hauptabend in ORF 2 – von „ZIB Spezial“-Ausgaben über „Stöckl live“ bis „Eco spezial“, viermal befasste sich ORF 1 mit „Talk 1“ und „Dok 1“ mit diesem Thema. ORF-Magazine liefern zudem wertvolle Hintergrundberichte und -Reportagen bzw. „Constructive News“ mit historischen Höchstwerten bei Nutzungszahlen.

In den bundesweiten ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 widmeten sich bislang mehr als 300 Sendungen dem Thema Corona-Krise und erreichen täglich ein Millionenpublikum.

Insgesamt erreichten die religiösen ORF-TV-Angebote der Karwoche 4,128 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind 55 Prozent der TV-Bevölkerung. An den fünf Gottesdiensten aus dem Wiener Stephansdom mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn nahmen insgesamt 1,47 Millionen teil.

Weitere Keyfacts zu zusätzlichen ORF-Programm-Initiativen:

Zusätzliches vielfältiges Bildungsangebot von der täglichen „ORF 1 Freistunde“ über Ö1-Initativen wie „Ö1 macht Schule“ oder die „Ö1 Kunderuni“-Podcasts u. v. m.

Unter dem Titel „Feier.Stunde“ ermöglicht ORF die Teilnahme an zusätzlichen Gottesdiensten und Programmangeboten für Gläubige unterschiedlicher Konfessionen in Radio und Fernsehen.

Vielfältige ORF-Kulturinitiativen: von Übertragungen wie z. B. „Fidelio“ aus dem Theater an der Wien in ORF 2 über zahlreiche ORF-III-Angebote und den Online-Kulturkanal ORF.at/kulturjetzt bis zur Ö3-„Treffpunkt Österreich“-Konzertbühne oder FM4-„Stay at home“-Sessions für heimische Musikerinnen und Musiker und Ö1 Online-Kulturforum.

ORF-Radios starteten hochgelobte Gemeinschafts- und Community-Aktionen wie etwa das Ö3-Gemeinderadio „Wir.Gemeinsam.Jetzt!“ oder die FM4-Aktion „Stay at home, baby“.

ORF-Landesstudios haben eine Vielzahl von zusätzlichen Angeboten in Radio, Fernsehen und online umgesetzt – von regionalen Initiativen bei Gottesdienstübertragungen bis zu regionalen Hilfeleistungen für lokale Betriebe.

Sport in Zeiten der Corona-Krise steht im Mittelpunkt der Aktion „Wir bewegen Österreich“, in deren Rahmen sportliche Homevideos gesammelt und in ORF 1 und ORF SPORT + gezeigt werden. Zahlreiche Fitness-(Video-)Beiträge auch in den Social-Media-Angeboten und auf den Homepages der ORF-Radios

Das barrierefreie Angebot des ORF wurde ausgebaut und der ORF TELETEXT bietet das Spezialservice „Nachrichten leicht verständlich“.

Um die fremdsprachigen Communities in Österreich mit den wichtigsten Informationen zu versorgen, bietet der ORF u. a. mehrsprachige TV-Spots und Info-Angebote, die vor allem online und über die Sozialen Netzwerke zur Verfügung gestellt werden. Die leicht auf diversen Plattformen verbreitbare Formate in der Länge von rund 100 Sekunden Information werden jeden Tag in Englisch, Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Ungarisch, Tschechisch/Slowakisch, Arabisch, Farsi, Slowenisch sowie in Österreichischer Gebärdensprache u. a. auf den ORF-Facebook- und -Instagram-Channels angeboten.



Weitere Keyfacts zu Publikumsvertrauen:

Lt. Gallup sind die ORF-TV-Kanäle mit 81 Prozent die weitaus meistgenutzten Informationsquellen in Österreich (26 Prozent Puls4, 17 Prozent ServusTV).

