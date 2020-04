ORF III am Donnerstag zum Coronavirus: „Politik live“, Folge drei der vierteiligen Reportage-Reihe „Österreich auf Abstand“

Außerdem: „Die Tafelrunde – Spezial“ und „ORF III Spezial“ mit „Michael Niavarani: Encyclopaedia Niavaranica“ Teil eins

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information befasst sich am Donnerstag, dem 16. April 2020, im Hauptabend mit dem Spannungsfeld Wirtschaft versus Gesundheit in Bezug auf das Coronavirus.

Ein Service für gläubige Menschen in ganz Österreich bietet „ORF III LIVE“ bereits am Morgen mit dem „Katholischen Gottesdienst mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn“ (8.00 Uhr) aus der Andreaskapelle des Erzbischöflichen Palais.

In „MERYNS sprechzimmer Spezial“ (18.35 Uhr) setzen sich ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr mit der Frage auseinander, wie es mit den Seniorenheimen und der 24-Stunden-Pflege weitergehen soll. In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) sind die Musiker Martin Spengler und Manuela Diem zu Gast, die sich in ihren Liedern „Wean“ und „Foa“ auf charmante Weise mit Wien auseinandersetzen.

Um 20.15 Uhr meldet sich Ingrid Thurnher mit einer „Politik live“-Sendung zum Thema „Geld oder Leben? – Darf man Wirtschaft gegen Gesundheit abwägen?“. Über diese und andere Fragen diskutiert die ORF-III-Chefredakteurin mit Sigrid Maurer (Klubobfrau, Die Grünen), Georg Kapsch (Präsident der Industriellenvereinigung) und Ulrich Körtner (Theologe und Medizin-Ethiker, Universität Wien).

Anschließend steht die dritte Folge der vierteiligen Reportagereihe „Österreich auf Abstand“ (21.05 Uhr), produziert von KIWI TV, auf dem Programm. Der Film widmet sich ländlichen Gegenden und Gemeinden wie Weyregg und Seewalchen am Attersee oder Rust und Ritzing im Burgenland sowie den Landeshauptstädten Innsbruck und Wien. Im Gespräch mit den Menschen wird ausgelotet, wie es der österreichischen Bevölkerung mit dem Ausnahmezustand geht, wie sich Beziehungen, Freizeit und Arbeit verändert haben und welche Hoffnungen und Ängste das Leben prägen.

Auf humoristische Weise stellt sich danach „Die Tafelrunde – Spezial“ (21.55 Uhr) dem Coronavirus. Diese Woche begrüßt Gerald Fleischhacker die Kabarettistinnen und Kabarettisten Florian Scheuba, Gregor Seberg, Lydia Prenner-Kasper, die Kernölamazonen und Benedikt Mitmannsgruber zur satirischen Videokonferenz.

Mehr zum Lachen gibt es um 22.50 Uhr mit dem ersten Teil von Michael Niavaranis Programm „Encyclopaedia Niavaranica“.

