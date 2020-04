Sportlandesrat Danninger zur Öffnung der NÖ-Sportstätten

„Wichtiges Signal für Sportlerinnen und Sportler - Gesundheit und Sicherheit müssen jedoch weiterhin an erster Stelle stehen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Sportlandesrat Jochen Danninger begrüßt die heute von der Bundesregierung präsentierten Maßnahmen zur schrittweisen Öffnung der Sportinfrastruktur. Ab 20. April können Sportstätten wieder von Spitzensportlerinnen und Spitzensportler genutzt werden. Dies jedoch unter strengen Auflagen und nur mit dem engsten Betreuungsteam. „Für unsere Spitzenathletinnen und Spitzenathleten ist es ein wichtiger Schritt, dass sie ihrer beruflichen Tätigkeit wieder in ihrem gewohnten Umfeld nachgehen können und somit ihr Leistungsniveau nach der Krise wieder aufbauen können. Die Gesundheit und Sicherheit muss jedoch weiterhin an erster Stelle stehen“, so Danninger.

Ab 1. Mai entfällt auch das Betretungsverbot für Freiluft-Sportstätten, insofern bei der Ausübung der jeweiligen Sportart die Einhaltung des Mindestabstandes von zwei Metern gewährleistet ist. „Die Coronakrise und die damit verbundenen Einschränkungen wirkten sich in den letzten Wochen natürlich auch negativ auf das Bedürfnis der Menschen nach einem gesunden Maß an Sport und Bewegung aus. Ich danke allen Sportstättenbetreibern, Vereinen, sowie allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, dass sie die Auflagen so diszipliniert befolgt haben. Nun ist es wichtig, dass das Sportleben stufenweise wieder hochgefahren wird“, betont Danninger. Mannschafts-, Indoor- und Kampfsportarten müssen sich weiterhin in Geduld üben.

Ebenfalls keine rasche Trendwende ist für Publikumsevents zu erwarten. Das SPORT.LAND.Niederösterreich wird hier für seine Veranstalter weiterhin ein starker und verlässlicher Partner sein, unterstreicht der Sportlandesrat: „Niederösterreichische Veranstalter von abgesagten überregionalen Sportveranstaltungen, Top- und Leitevents werden wir so flexibel wie möglich bei der Deckung ihrer Kosten unterstützen.“

Weitere Informationen: Büro Landesrat Jochen Danninger – Andreas Csar Telefon 02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at sowie SPORT.LAND.Niederösterreich – Christian Resch, Telefon 02742/9000 19876 oder 0676/812 19876, e-mail christian.resch @ noe.co.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse