Rendi-Wagner/Deutsch: 75 Jahre ÖGB heißt 75 Jahre an der Seite der ArbeitnehmerInnen

ÖGB hat starken Sozialstaat, der gerade in Krisenzeiten so wichtig ist, mitaufgebaut – BetriebsrätInnen leisten hervorragende Arbeit

Wien (OTS/SK) - Heute vor 75 Jahren gründeten sozialdemokratische, christliche und kommunistische Gewerkschafter eine einheitliche Gewerkschaftsorganisation. Der „Österreichische Gewerkschaftsbund“, ÖGB, ist seither „eine nicht wegzudenkende Säule österreichischer Sozialpolitik aufseiten der ArbeitnehmerInnen“, gratulieren SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zum Jubiläum. „Seit seinem Bestehen hat der ÖGB für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekämpft und den starken Sozialstaat, der gerade in Krisenzeiten so wichtig ist, mitaufgebaut“, erinnert Rendi-Wagner. ****

„Der ÖGB konnte in den siebeneinhalb Jahrzehnten seines Bestehens Herausragendes für die ArbeitnehmerInnen erreichen, das weit über dem europäischen Durchschnitt liegt“, betont Deutsch. Allen voran seien hier die Kollektivverträge zu nennen und das Mitwirken in der Sozialpartnerschaft, aber auch die Arbeitszeiten, die Mitbestimmungsrechte in den Betrieben und Dienststellen, Mindesturlaub, ArbeitnehmerInnenschutz, etc.

Die soziale Krise mit einem historischen Höchststand in Österreich von ca. 600.000 Arbeitslosen und mehr als 600.000 Anträgen auf Kurzarbeit zeigt einmal mehr, von welcher Bedeutung diese Institution für unser Land ist. „Denn die betroffenen ArbeitnehmerInnen wenden sich in ihrer Verunsicherung und oft auch Verzweiflung an die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die hervorragende Arbeit leisten, und an eine Institution, von der sie wissen, dass sie auf ihrer Seite steht. Und das ist der ÖGB“, sagt Rendi-Wagner, die betont, wie wichtig gerade jetzt die Erhöhung des Arbeitslosengeldes ist: „Eine Forderung des ÖGB, die wir SozialdemokratInnen voll unterstützen.“(Schluss) up/ls

