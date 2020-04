„Eine Frage des Geschmacks“: „Am Schauplatz“ über „Die Corona-Krise und die Wiederentdeckung des Kochens“

Am 16. April um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aus Zeitgründen wird in Österreichs Haushalten immer weniger gekocht. Fertige Gerichte für die Mikrowelle, Pizza und Kebab bestimmen den Alltag. Diese Entwicklung hat Auswirkungen. Studien zufolge schmeckt Kindern gekauftes Sugo oft schon besser als die selbstgemachte Sauce zu Spaghetti Bolognese. Ernährungswissenschafter/innen fürchten, dass der natürliche Geschmack mehr und mehr verloren geht. Viele hoffen, dass die aktuelle Corona-Krise hier eine Trendwende einleitet und wieder mehr gekocht wird.

„Am Schauplatz“-Reporterin Doris Plank hat sich für ihre Reportage „Eine Frage des Geschmacks“ – zu sehen am Donnerstag, dem 16. April 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 – das Koch- und Essverhalten der Österreicher/innen genau angesehen. Sie schaute den Köchinnen und Köchen in einem Möbelkaufhaus über die Schultern, begleitete Kochlehrlinge bei ihrer Ausbildung und Schulkinder auf einen Bauernhof, wo sie erfahren, dass nicht Kühe, sondern Hühner für das Eierlegen verantwortlich sind. Eine Reportage über die Wertschätzung von hochwertigen Lebensmitteln und die große gesellschaftspolitische Bedeutung des Kochens.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at