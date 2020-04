Finanzierung der mobilen Palliativteams im Jahr 2020 fortgesetzt

LR Teschl-Hofmeister/LR Königsberger-Ludwig: „Die Leistung unserer mobilen Palliativteams ist von unschätzbarem Wert für das Land Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreichische Landesregierung hat beschlossen, dass die Finanzierung der mobilen Palliativteams im Jahr 2020 fortgesetzt wird. Mobile Palliativteams gibt es an den Standorten Melk, Tulln, Wr. Neustadt, Neunkirchen, Baden und Mödling. Genehmigt wurden finanzielle Mittel in der Höhe von 2.039.180 Euro. „Die Leistung der mobilen Palliativteams sind von unschätzbarem Wert für das Land Niederösterreich. Die Dienste sind für uns wesentlicher Bestandteil der integrierten Hospiz- und Palliativversorgungsstrategie des Landes Niederösterreich“, so die zuständigen Regierungsmitglieder Christiane Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig.

„Die mobilen Palliativteams stehen schwer und unheilbar kranken Menschen und ihren Angehörigen in besonders schwierigen Zeiten zur Seite. Sie bieten professionelle Begleitung und unterstützende Beratung in Zeiten des letzten Lebensabschnitts der Patientinnen und Patienten“, so Teschl-Hofmeister und Königsberger-Ludwig. „Neben den unmittelbar Betroffenen werden auch ihre Angehörigen in die Betreuung und Beratung miteinbezogen. Die sichergestellte Weiterführung gewährleistet, dass durch die Teams eine wesentliche Verbesserung der pflegerischen, medizinischen und psychosozialen Betreuung von Menschen mit unheilbarer, fortgeschrittener Erkrankung erfolgen kann“, erklären die beiden Landesrätinnen.

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes zur Hospiz- und Palliativversorgung sind neben den mobilen Palliativteams, auch mobile Hospizdienste sowie der Palliativkonsiliardienst vorgesehen. Fixe Standorte sind neben den Palliativstationen stationäre Hospize und Tageshospize. Bei der Umsetzung der Strategie werden bestehende Strukturen der niedergelassenen Ärzteschaft, Hauskrankenpflege, Sozialarbeit, der Pflege- und Betreuungszentren und Krankenanstalten genutzt.

