Scheibe eingeschlagen und reglosen Mann aus Auto gezogen - Lebensrettung durch Polizisten

Vorfallszeit: 07.04.2020, 09.45 Uhr, Vorfallsort: 20., Handelskai

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Pasettistraße wurden am 7. April auf ein offensichtlich am Handelskai stehengebliebenes Fahrzeug aufmerksam. Die Polizisten bemerkten, dass sich eine reglose Person mit Anzeichen einer Erkrankung im Fahrzeug befand. Die rechte, hintere Seitenscheibe wurde eingeschlagen und der 51-jährige Mann aus dem Auto gezogen. Sofort wurden Reanimationsversuche eingeleitet und der Defibrillator wurde aktiviert. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Maßnahmen beibehalten, Vitalzeichen konnten wieder wahrgenommen werden. Die Wiener Berufsrettung brachte den Mann in ein Krankenhaus, er bedankte sich bei den rasch agierenden Polizisten. Laut letzten Informationen befindet sich der Mann in stabilem Zustand.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at