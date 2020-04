Zoomlion beteiligt sich mit Turmdrehkran und Hebeanlagen am kroatischen Projekt "Brücke der Wiedervereinigung" über die Adria

Silvno, Kroatien (ots/PRNewswire) - Insgesamt sechs Turmdrehkrane T7020-12H (IL) und sechs Bauaufzüge SC200EB (BWM-3S) von Zoomlion sind am größten laufenden Bauprojekt Kroatiens, der Seebrücke von Pelesac, beteiligt. Die "Brücke der Wiedervereinigung" wird nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2021 die südliche Enklave der Halbinsel Pelesac mit dem Rest des kroatischen Festlandes verbinden.

Die Pelesac-Brücke ist eine im Bau befindliche sechspolige Schrägseilbrücke, die 2,44 Kilometer lang und 55 Meter hoch werden soll. Sie wird eine Spannweite von 285 Metern und eine Breite von 21 Metern umfassen, die für vier Fahrspuren ausgelegt ist.

Die Gesamtplanung und der Bau müssen sich mehreren Herausforderungen stellen, da der Standort der Brücke Windgeschwindigkeiten von bis zu 41 Metern pro Sekunde ausgesetzt ist. Die Arbeitsbedingungen bedeuten auch, dass die Ausrüstung äußerst korrosionsempfindlich ist. Diese Herausforderungen stellen hohe Anforderungen an die Windfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Stabilität der gesamten beteiligten Ausrüstung.

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Baukran- und Hebetechnik-Produkte mit der erforderlichen Qualität und Leistung sowie der europäischen EG-Zertifizierung am Bau des Projekts beteiligt sind", sagte Li Ziyang, der technische Direktor von Zoomlion für das Projekt. "Zoomlion hat insgesamt 12 Produkte am Projekt beteiligt, wobei in jedem der sechs Pylonen des Trägers ein Turmdrehkran und ein Bauaufzug installiert sind."

Der am Projekt beteiligte Turmdrehkran T7020-12H (IL) ist eines der Hauptprodukte von Zoomlion. Die durchschnittliche Arbeitshöhe beträgt 100 Meter mit einer maximalen Auslegerlänge von 70 Metern. Das maximale Hubgewicht erreicht 12 Tonnen, was perfekt zum Heben von Stahlträgern für den Bau der Pylonen ist.

Der Kran verwendet einen zapfenmäßigen Standardknoten mit einem Querschnitt von 2,2 Metern, der das Transportvolumen reduziert, die Stabilität verbessert und die Arbeitshöhe erhöht.

"Als Reaktion auf den starken Wind haben wir für jeden Turmdrehkran einen sicheren und haltbaren voreingebetteten Ankerbolzen und zwei Hilfsausleger konstruiert", erklärte Li.

Der Bauaufzug SC200EB (BWM-3S) ist am gegenüberliegenden Ende des Pylonen installiert. Die durchschnittliche Arbeitshöhe beträgt 50 Meter, mit einer Nenntragfähigkeit von zwei Tonnen und einer Nenngeschwindigkeit von 40 Metern pro Minute. Um starken Winden entgegenzuwirken, ist der Aufzug speziell mit einer Schleifleitungsstromversorgung ausgestattet, um Stabilität zu gewährleisten.

Zoomlion Hoisting Machinery Branch co.ltd ist der weltgrößte Hersteller von Turmdrehkranen und steht seit 2009 auf dem globalen Turmdrehkranmarkt in puncto Marktanteil an der Spitze.

Im Jahr 2019 war Zoomlion das erste Unternehmen, das auf dem globalen Markt für Turmdrehkrane die Umsatzmarke von 10 Milliarden Yuan (1,43 Milliarden USD) überschritt.

Bei der Eröffnungsveranstaltung der Turmdrehkranserie der W-Generation, die am 25. Dezember 2019 stattfand, gingen innerhalb von zwei Stunden über 300 Bestellungen für 6.600 Produkte im Wert von 5 Milliarden RMB (700 Millionen USD) ein.

