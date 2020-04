Neuerlicher Produktionsauftrag von bis zu 30.000 Schutzmasken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Landesgesundheitsagentur

LH Mikl-Leitner/LH-Stellvertreter Pernkopf/LR Teschl-Hofmeister: Gemeinsame Versorgung der Landespflegezentren und Kliniken

St. Pölten (OTS/NLK) - Seitens des Landes Niederösterreich wurde mit der Produktion von mehrmals aufbereitbaren medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken in mehreren Kategorien durch die GW St. Pölten integrative Betriebe GmbH begonnen, die jetzt nach Ostern schrittweise den Weg in die Häuser unter dem Dach der Landesgesundheitsagentur finden werden.

„Die entsprechende Schutzausrüstung in unseren Häusern trägt maßgeblich dazu bei, dass die medizinische Versorgung in Niederösterreich aufrechterhalten werden kann. Es ist daher von großer Bedeutung, bei uns im Land eine entsprechende, großflächige Produktion aufzubauen und dadurch vom Ausland weitgehend unabhängig zu werden. Ich danke der Geschützten Werkstätte St. Pölten für ihre Flexibilität und Bereitschaft hier mitzuhelfen und unsere Einrichtungen mit wichtigen Schutzmasken unterschiedlicher Kategorien zu versorgen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die gemeinsam mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die weitere Vorgehensweise zur Schutzmaskenproduktion und Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich des Landes Niederösterreich mit Gerhard Nachförg, Geschäftsführer der GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, besprachen.

„Der niederösterreichische Weg, nämlich mit Einrichtung der NÖ Landesgesundheitsagentur die intensive Kooperation von Kliniken und Betreuungszentren zu forcieren, hat sich angesichts der jüngsten Entwicklungen bei der gemeinsamen Versorgung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als goldrichtig erwiesen. Diese Krise zeigt, wie wichtig außerdem eine regionale Basisversorgung in den Schlüsselbereichen ist. Mit der laufenden Produktion von bis zu 30.000 hochwertigen und wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutzmasken können wir sukzessive unsere Landespflege- und Betreuungszentren sowie Kliniken ausstatten“, freuen sich LH-Stellvertreter Pernkopf und Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH wolle sich diesem Segment künftig dauerhaft widmen, so Gerhard Nachförg, Geschäftsführer der GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH. Die Produktion ist nicht nur für die Zeit der Corona-Maßnahmen angelegt, sondern als langfristige Erweiterung der Produktpalette mit medizinischen Textilien. Aktuell sind an den Standorten St. Pölten und Gmünd mit der Anfertigung hochwertiger Masken rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Eine Entscheidung, die Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sehr begrüßt: „Durch die rasche Umstellung und Erweiterung der Angebotspalette auf die Produktion von Schutzmasken der unterschiedlichen Kategorien, können gerade in dieser schwierigen Zeit Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung nachhaltig abgesichert werden. Dieser großartige Auftrag ist auch ein Beweis für die hohe qualitative Arbeit und die Zuverlässigkeit der GW St. Pölten.“

