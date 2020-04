FPÖ – Hofer/Brückl: Jetzt Klarheit zu Pflicht- und Berufspraktika schaffen

Studenten, Schüler und Eltern brauchen endlich Gewissheit

Wien (OTS) - Nach über einem Monat Lockdown in Schulen, Fachhochschulen und Universitäten hat Bildungsminister Heinz Faßmann noch immer keine Lösung für den Bereich der Berufs- und Pflichtpraktika für Schüler an berufsbildenden höheren Schulen sowie Fachhochschulen bekannt gegeben. „Seit der letzten Parlamentssitzung ist Bildungsminister Faßmann mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten im Schulbereich ausgestattet – Entscheidungen trifft Minister Faßmann aber nur zögerlich. Schüler, Studenten und deren Eltern brauchen aber nun rasch Klarheit“, betonen FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer und FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.



Die Praktika in den Sommerferien seien in den meisten Fällen seit Monaten fixiert – viele Schüler stünden angesichts der Coronavirus-Krise nun aber vor dem Problem, dass die Firmen die Zusage für die Praktika wieder zurückgezogen hätten. „Niemand kann hier den Unternehmen einen Vorwurf machen, die in Zeiten der Krise Existenzängste haben“, zeigt Norbert Hofer Verständnis. Daher sei Bildungsminister Faßmann gefordert, eine Entscheidung bekannt zu geben. Welche Auswirkungen hat es auf die schulische Karriere der Betroffenen, wenn sie die vorgeschriebenen Berufspraktika in diesem Sommer nicht absolvieren können?



„Die aktuelle Lage ist für Schüler und Eltern eine zusätzliche Belastung in der Krisenzeit. Daher ist es umso wichtiger, dass Minister Faßmann nun rasch handelt“, fordert FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl.





