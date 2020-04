EANS-News: STRABAG: Auftrag zur Bauausführung der britischen Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2 offiziell bestätigt

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Verträge

London/Wien - * Konsortium aus STRABAG, Skanska und Costain erhält "Notice to Proceed" für die südlichen Baulose S1 und S2

* Stufe 1 (Planung, Kalkulation und Arbeitsvorbereitung) nahezu abgeschlossen * Stufe 2: Auftrag erteilt, Joint Venture realisiert Planung

und Bauausführung für voraussichtlich GBP 3,3 Mrd.

(rd. EUR 3,8 Mrd.)

Die geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2 in Großbritannien, die in der ersten Phase auf einer Länge von 225 km London und Birmingham verbinden wird, nimmt weiter Fahrt auf. Das Joint Venture aus STRABAG, Skanska und Costain, an dem STRABAG 32 % hält, hat heute vom Auftraggeber High Speed Two (HS2) Ltd grünes Licht für die Stufe 2, die Realisierung der beiden südlichen Streckenlose S1 und S2 mit einer Gesamtlänge von knapp 26 km, erhalten.

Der Auftrag umfasst die Planung und den Bau der Euston-Tunnel und Tunnelzufahrten sowie der Northolt-Tunnel. In der bisherigen Stufe 1 war das Joint Venture mit der Planung und Arbeitsvorbereitung (inkl. Kalkulation und Ermittlung des Leistungsumfangs) für die Ingenieur­bauarbeiten beauftragt. Der heute erteilte Auftrag bedeutet den Übergang von Planungs- und Vorbereitungsarbeiten zu detailliertem Design und Bauausführung.

"Trotz der besonderen Herausforderung, die die Coronavirus-Krise für uns alle bedeutet, freuen wir uns, dass der nächste Schritt für die Realisierung dieses komplexen Infrastrukturprojekts eingeleitet wurde. Der Vertrag gibt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit in diesem derzeit unsicheren Umfeld. Im Rahmen eines partnerschaftlichen Vertragsmodells wird unser Joint Venture nun alles daransetzen, nach der Planung und Vorbereitung auch die Bauausführung erfolgreich umzusetzen", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist zwar der Baustellenbetrieb für alle nicht essenziellen Arbeiten derzeit ausgesetzt. Das rd. 400-köpfige Joint Venture-Team arbeitet jedoch in Telearbeit intensiv weiter an der detaillierten Planung und Vorbereitung und ist bereit, die Arbeiten vor Ort schnell wieder aufzunehmen, sobald dies möglich ist.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10457423/0/STRABAG_SE_HS2_April2020_D.pdf

Emittent: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

A-1220 Wien

Telefon: +43 1 22422 -0

FAX: +43 1 22422 - 1177

Email: investor.relations @ strabag.com

WWW: www.strabag.com

ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9

Indizes: WBI, ATX, SATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

STRABAG SE

Diana Neumüller-Klein

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel: +43 1 22422-1116

diana.klein@strabag.com