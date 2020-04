philoro EDELMETALLE: Alle Filialen in Österreich ab 14. April wieder geöffnet – auch Abholung von Online-Käufen wieder möglich

Branchen-Champion 2020 im Goldhandel: philoro erzielt Platz 1 bei Kundenzufriedenheit sowie Preis/Leistung in der Branche Gold & Münzen!

Wien (OTS) - Ein erster Schritt in Richtung Normalisierung: Ab Dienstag, 14. April 2020 haben alle vier philoro-Filialen in Österreich wieder für den Kundenbetrieb geöffnet. Selbstverständlich werden alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Maßnahmen – Tragen von Masken / Mund-Nasenschutz, Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 1 Meter – strikt eingehalten. Darüber hinaus gelten engmaschige Sicherheits- und Hygienestandards für alle MitarbeiterInnen, wie z.B. regelmäßiges Händewaschen, Einweghandschuhe, regelmäßige Desinfektion aller öffentlichen Stellen wie z.B. Türschnallen oder Produkte. Die MitarbeiterInnen sind mit einer Glaswand geschützt, die Kaufabwicklung erfolgt kontaktlos über eine Schiebemulde.

Gold & Silber in Barren und Münzen erhältlich – eingeschränktes Angebot

Die vier Filialen (Wien – Währingerstraße 26; Graz - Conrad-von-Hötzendorf-Straße 12; Salzburg – Schallmooser Hauptstraße 18; Innsbruck – Maria-Theresien-Straße 42a) haben zu ihren üblichen Öffnungszeiten geöffnet (siehe: https://philoro.at/filialen). Aufgrund der extremen Nachfrage nach Gold und Edelmetallen in den letzten Wochen steht allerdings nur ein reduziertes Produktsortiment zur Verfügung. Es sind jedoch Goldbarren in allen Größenordnungen sowie eine große Vielfalt nationaler und internationaler Goldmünzen erhältlich. Auch Silber und andere Edelmetalle sind verfügbar. Details zum vorhandenen Angebot siehe: https://philoro.at/shop



„Wir freuen uns gewaltig, dass wir jedenfalls in unseren österreichischen Filialen den Normalbetrieb wieder aufnehmen können!“ erklärte Mag. (FH) Rudolf Brenner, Gründer und Geschäftsführer der philoro Edelmetalle GmbH. „Das Interesse nach Investitionen in Goldbarren und -münzen, aber auch in andere Edelmetalle ist in den letzten Wochen in ungeahnte Höhen geschossen. Wir sind heilfroh, diese außergewöhnliche Nachfrage nun auch wieder über unsere Filialen bedienen zu können. Wir haben ausreichend Bestände und können alle Bestellungen auch kurzfristig bedienen. Sichere Lagerbestände, gute, verlässliche und bestens bestückte Partner bei Gold- und Silber¬münzen, insbesondere die Münze Österreich, und vor allem unsere eigene philoro Goldbarren-Linie macht uns in dieser schwierigen Situation deutlich unabhängiger als andere Anbieter.“



Auch die Abholung von im philoro Webshop (https://philoro.at/shop) getätigten Käufen in unseren Filialen ist wieder problemlos möglich.



Branchen-Champion 2020: erfreuliche Qualitätsauszeichnung für philoro

Besonders erfreulich: Die intensiven Bemühungen der philoro Edelmetalle GmbH für höchste Qualität bei Produkten und Kundenservice – von der persönlichen Beratung über Altgold-Ankauf bis hin zum kostengünstigen Edelmetalldepot – werden auch von den Kunden bestens honoriert. Im „Branchen-Monitor 2020“, dem größten österreichweiten Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis, jährlich durchgeführt von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) auf Basis von mehr als 320.000 Kundenmeinungen in insgesamt 180 Branchen, landete philoro Edelmetalle in ihrem Branchensegment (Gold & Münzen – Filialisten) gleich zweimal an erster Stelle:

Branchen-Champion 2020 (1. Platz) bei Kundenzufriedenheit



(1. Platz) bei Kundenzufriedenheit Branchen-Champion 2020 (1. Platz) bei Preis / Leistung

(1. Platz) bei Preis / Leistung Der philoro Onlineshop wurde für TOP Kundenservice ausgezeichnet

„Diese Auszeichnung macht uns speziell in intensiven und außergewöhnlichen Zeiten wie diesen besonders stolz! Wir legen in allen Bereichen unserer Arbeit die allerhöchsten Qualitätsmaßstäbe an. Es freut uns, wenn unsere Kunden dies auch entsprechend wahrnehmen und schätzen“, erklärte Rudolf Brenner.

