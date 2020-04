Hebein: “Heute werden die nächsten temporären Begegnungszonen eröffnet”

In fünf weiteren Bezirken wird in mehreren Straßenzügen Platz für FußgängerInnen geschaffen

Wien (OTS) - Nach den ersten vier temporären Begegnungszonen, die vergangenen Freitag eröffnet wurden, folgen am heutigen Dienstag mehrere Straßenzüge in den Bezirken Leopoldstadt, Wieden, Margareten, Neubau und Favoriten. “Das Coronavirus hat unseren Alltag stark verändert. Wir dürfen das Haus nur zum Arbeiten, Einkaufen und um anderen Menschen zu helfen verlassen. Aber wir alle brauchen ab und an etwas frische Luft”, sagt Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein: “Deshalb freut es mich, dass heute nicht nur die Bundesgärten wieder aufsperren, sondern in weiteren fünf Bezirken mehrere Straßenzüge zu temporären Begegnungszonen umfunktioniert werden. So ermöglichen wir es den Menschen, die in dicht verbauten Gebieten wohnen und keinen Park in der Nähe haben, dass sie spazieren gehen und gleichzeitig den vorgeschriebenen Abstand einhalten können.”

Vergangenen Donnerstag hatte die Stadtregierung die Einrichtung von temporären Begegnungszonen angekündigt. In Begegnungszonen sind alle VerkehrsteilnehmerInnen gleichberechtigt. Somit dürfen auch FußgängerInnen die Fahrbahn benutzen. Bestehende Parkregelungen bleiben aufrecht. Nach den ersten vier temporären Begegnungszonen in der Rechten Bahngasse (3. Bezirk), Florianigasse (8. Bezirk), Schopenhauerstraße (18. Bezirk) und Hasnerstraße (16. Bezirk) folgen im Laufe des heutigen Tages folgende Straßen:

2., Alliiertenstraße und Pazmanitengasse

4./5., Kettenbrückengasse, Große Neugasse, Schaumburgergasse von Wiedner Hauptstraße bis Waltergasse, Waltergasse und Graf Starhemberg-Gasse von Waltergasse bis Südtiroler Platz

7., Kandlgasse und Hermanngasse von Westbahnstraße bis Kandlgasse

10., Fernkorngasse von Raxstraße bis Quellenstraße und von Pernerstorfergasse bis Hasengasse

