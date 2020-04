Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

Vier Verkehrstote am Osterwochenende

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, zwei Radfahrer, ein Leichtmotorradlenker, ein Mitfahrer in einem Pkw und ein Motorradlenker bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Karfreitag, 10. April 2020, im Bezirk Salzburg-Land, Salzburg, bei dem zwei Pkw-Insassen getötet wurden. Ein 24-jähriger Österreicher überholte trotz Überholverbot und Sperrlinie einen Lkw samt Anhänger und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander und wurden dabei total beschädigt. Durch den heftigen Anprall wurden der 24-jährige Pkw-Lenker und die 27-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Pkw sofort getötet. Der zweite Lenker musste aus seinem Pkw geschnitten werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Am Osterwochenende, zwischen Freitag und Montag, verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich. 2018 kamen acht Verkehrsteilnehmer am Osterwochenende im Straßenverkehr ums Leben.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und Salzburg und jeweils einer in Niederösterreich, Vorarlberg und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen ein gesundheitliches Problem des Lenkers und eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in jeweils einem Fall Überholen und eine Vorrangverletzung. Vier der sechs tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 13. April 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 79 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 84 und 2018 87.

