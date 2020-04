Volkshilfe Wien hilft den Ärmsten

Lebensmittelverteilung in der Corona-Krise

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Wien hat heute armutsbetroffenen Menschen durch die direkte Verteilung von Lebensmittelpaketen geholfen.



„Seit dem Jahre 1947 verteilt die Volkshilfe Wien immer dann Lebensmittelpakete, wenn Armut und Not am größten sind. Diese Tradition wird laufend fortgesetzt, damit die Ärmsten der Armen nicht noch weiter durch die Corona-Krise in die Hoffnungslosigkeit abrutschen“, stellt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien fest.

„Wir werden Menschen, die von akuter Armut betroffen sind, und sich nicht das Nötigste zum Leben leisten können, unterstützen und verteilen Lebensmittelpakete. Wir haben in den letzten Wochen bereits Gutscheine per Post versandt, mussten aber lernen, dass viele der Armutsbetroffenen besser mit direkter Verteilung der Hilfspakete geholfen wird“, so Wehsely weiter.

„Wir bitten Unternehmen und Privatpersonen um Sachspenden* und garantieren deren zielgenaue und zuverlässige Verteilung an Armutsbetroffene“, so Wehsely abschließend.

