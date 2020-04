Claudia Hajdinyak neue Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Wienerberger

Wien (OTS/Wien) - Claudia Hajdinyak (48) leitet seit 1. April 2020 die Unternehmenskommunikation der Wienerberger Gruppe. In ihrer Funktion als Head of Corporate Communications verantwortet sie die gesamte globale interne und externe Kommunikation des führenden Anbieters von Bau- und Infrastrukturlösungen und berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzenden der Wienerberger AG.

Claudia Hajdinyak folgt damit Barbara Grohs nach, die auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen das Unternehmen mit Ende März verlassen hat und dem Vorstand der Wienerberger AG als Beraterin weiterhin zur Seite steht. Dazu Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch:

„ Es ist unser Ziel, den kommunikativen Auftritt der Wienerberger AG weiter voranzutreiben. Claudia Hajdinyak verfügt über langjährige Berufserfahrung, sowohl in der internen als auch externen Kommunikation, und wird diese Prozesse maßgeblich leiten und mitgestalten. Ich möchte mich bei Barbara Grohs, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit herzlich bedanken, und freue mich, dass wir für ihre Nachfolge mit Frau Hajdinyak eine erfahrene und erfolgreiche Kommunikationsexpertin für die Wienerberger AG gewinnen konnten. Unser Hauptaugenmerk wird weiterhin darauf liegen, Wienerberger noch intensiver den Medien und unseren Stakeholdern gegenüber zu positionieren, Kommunikationsprozesse zu professionalisieren und zu digitalisieren und damit unsere Erfolge und Innovationen bei allen Stakeholdern noch deutlicher sichtbar zu machen .“

Claudia Hajdinyak ist seit Oktober 2019 Teil der Wienerberger Konzernkommunikation. Sie verfügt über langjährig erfolgreiche Berufserfahrung und hat in dieser Zeit in unterschiedlichen Branchen zahlreiche Management-Positionen im Kommunikationsbereich verantwortet. Vor ihrem Wechsel zu Wienerberger war Claudia Hajdinyak als Head of Corporate Communications für die globale interne und externe Konzernkommunikation der ERBER Group verantwortlich.

