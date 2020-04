Agilität ist das Gebot der Stunde: Worldline agiert flexibel und unterstützt den österreichischen Handel

Wien (OTS) - Worldline [Euronext: WLN], der europäische Marktführer im Bereich der Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen und führender Anbieter der österreichischen Zahlungsinfrastruktur, hat gemeinsam mit seinen Kunden und dem österreichischen Handelsverband Unterstützung für den österreichischen Einzelhandel und den Dienstleistungssektor diskutiert. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind auf die Bedürfnisse der Händler zum aktuellen Zeitpunkt zugeschnitten und werden mit fortschreitender Entwicklung der COVID-19-Einschränkungen in Österreich weiterentwickelt. Besondere Unterstützung erhalten Händler, die in den Onlinevertrieb oder die Hauszustellung einsteigen.

Worldline ist ein führender Anbieter in der österreichischen Zahlungslandschaft und unterhält enge Beziehungen zu Händlern und Dienstleistungsanbietern in allen Segmenten. Der Dialog wurde seit dem Ausbruch der Corona-Krise gezielt intensiviert, um den Branchen nahe zu bleiben und ihre Bedürfnisse zu verstehen, zumal sich die Auswirkungen der staatlichen Restriktionen schnell weiterentwickelten. Wertvolle Erkenntnisse kamen auch vom österreichischen Handelsverband, so dass Worldline seinen Kunden eine Reihe von wirksamen Maßnahmen zur Unterstützung in der aktuellen Situation anbieten kann. Die für österreichischen Händler und Serviceeinrichtungen entwickelten Maßnahmen drehen sich um die Optimierung des täglichen Vor-Ort-Betriebs, um Unterstützung für Umsteiger auf Online-Handel sowie finanzielle Unterstützung in besonderen Härtefällen.

UNTERSTÜTZUNG IM GESCHÄFT

Bereits per Anfang April wurde das auf EUR 50 erhöhte Limit für kontaktlose Zahlungen ohne PIN auf allen Terminals vollautomatisch implementiert. Für Händler entstand dadurch kein Handlungsbedarf. Alle Worldline-Terminals sind mit einer kontaktlosen Funktionalität ausgestattet und bereit, kontaktlose Debit- und Kreditkarten und mobile Zahlungen zu akzeptieren. u.a. auch Apple Pay und Blue-Code. Händler erhalten unentgeltlich POS-Material, um kontaktlose Zahlungen zu fördern und das Kassenpersonal zu entlasten.

Die schnelle - und für 3 Monate kostenlose - Lieferung zusätzlicher mobiler POS-Terminals ermöglicht es bestehenden Worldline-Kunden, rasch und unbürokratisch auch Hauszustellung anzubieten

Für Neukunden bietet Worldline spezielle Packages mit Sonderkonditionen bei Wartungs- und Mietverträgen bzw. gratis Terminal-Aktivierung an.

RASCHER EINSTIEG IN DEN ONLINE-HANDEL

Für kleine Einzelhändler, die mit ihren Kunden in Kontakt bleiben wollen, indem sie Dienstleistungen online anbieten, hält Worldline eine benutzerfreundliche Zahlungslösung, die ohne einen vollwertigen Webshop auskommt. Neukunden werden mit einer kostenlose Einführungszeit von 3 Monaten für die E-Commerce-Lösung Saferpay Secure PayGate unterstützt.

KAUFMÄNNISCHE PARTNERSCHAFT

Finanzielle Rettungspakete bietet Worldline in besonderen Situationen auf Einzelfallbasis an: besonders betroffene Händler können sich mit Worldline in Verbindung setzen, um erweiterte Zahlungsziele für Rechnungen, beispielsweise die Terminalmiete, zu vereinbaren.

Christian Renk, Country Manager von Worldline, sagt: "Wir sind stolz auf die Art und Weise, wie unsere Kunden mit dieser beispiellosen Situation umgehen, und freuen uns, unsere Agilität jeden Tag unter Beweis stellen zu können. Das Feedback, das wir von unseren Händlern zu unseren Solidaritätszeichen erhalten, beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

"Gerade in Zeiten wie diesen ist der österreichische Handel auf innovative, agile Dienstleister angewiesen. Als langjähriger Partner des Handelsverbandes sorgt Worldline auch während der Corona-Krise für eine zuverlässige Zahlungsinfrastruktur in unserem Land. Umso mehr freut es uns, künftig die Kräfte noch stärker zu bündeln und insbesondere KMU-Händler im Onlinevertrieb mit maßgeschneiderten Leistungen zu unterstützen", bestätigt Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes.



Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Innovationsfähigkeit ist in der Unternehmens-DNA von Worldline tief verankert. Das Leistungsportfolio von Worldline umfasst das nationale wie internationale Commercial Acquiring (Akzeptanz von Kartenzahlungen) für den stationären Handel ebenso wie im Online-Business, die hochsichere Abwicklung von Zahlungsverkehrstransaktionen für Banken und Finanzinstitute sowie Transaktionsdienstleistungen im Bereich E-Ticketing für lokale wie nationale öffentliche Einrichtungen. Mit seiner Präsenz in über 30 Ländern und innovativen digitalen Dienstleistungen ist Worldline der Zahlungstechnologiepartner der Wahl für Händler, Finanzinstitute, die öffentliche Verwaltung und Verkehrsbetriebe wie auch für Industrieunternehmen. In seinen drei Geschäftsbereichen Merchant Services, Financial Services inklusive equensWorldline, sowie Mobility & e-Transactional Services beschäftigt Worldline weltweit rund 12.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro. worldline.com

SIX Payment Services gehört seit Ende 2018 zu Worldline und bietet maßgeschneiderte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlungsverkehrs für Finanzinstitute und Händler weltweit. six-payment-services.com

