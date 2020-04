Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal lädt alle WienerInnen zum Mitsingen beim 1. Wiener Gemeindebau-Chor ein

Der Chor des Wiener Nachbarschaftsservices wohnpartner startet am 15. April mit wöchentlichen Video-Proben von zuhause aus

Wien (OTS) - Die Freude am gemeinsamen Singen kann gerade in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Corona-Krise riesig sein. Da sich die rund 80 Mitglieder des 2008 gegründeten 1. Wiener Gemeindebauchors aktuell nicht persönlich treffen können, finden die Proben via Videoanleitung und downloadbaren Noten statt. Ab Mittwoch, den 15. April, sind alle WienerInnen herzlich eingeladen, von zuhause aus mitzusingen und damit etwas für ihre Lebensfreude zu tun. Anlässlich des Beethoven-Jahres wird mit „Freude schöner Götterfunken“ gestartet.



Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal dankt dem Chor für die Ausweitung seines Engagements: "Seit zwölf Jahren ist der Chor eine wunderbare Bereicherung für Wien. In der aktuellen Ausnahmesituation freue ich mich sehr, dass ich alle Wienerinnen und Wiener zum Mitsingen und Mitmachen via Internet einladen kann."



Wöchentlich neue Videoanleitung samt Noten



Ab 15. April wird auf www.wohnpartner-wien.at und auf dem youtube-Kanal „wohnpartner wien“ wöchentlich eine ca. 15-minütige Videoanleitung samt der dazugehörenden Noten zum Download veröffentlicht, so wird wöchentlich ein neues Lied einstudiert. Mitmachen ist denkbar einfach: Anleitung anhören, Notenblatt öffnen bzw. ausdrucken und schon kann mitgesungen werden.



wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer über das neue Angebot: „Mit unseren Video-Chorproben wollen wir allen musikinteressierten Wienerinnen und Wienern eine Freude bereiten. Gerade jetzt ist Singen wichtig, da es sich bekanntermaßen positiv auf Körper und Seele auswirkt. Schön ist auch, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern natürlich auch ganze Familien mitmachen können.“



Der 1. Wiener Gemeindebau-Chor überrascht mit witzigem Video



Ebenfalls auf www.wohnpartner-wien.at findet sich ein Video, das den Chor bei den bisherigen virtuellen Chorproben zeigt. Viele haben sich via Handykamera selbst gefilmt, während sie den Videoanleitungen von Chorleiter Martin Strommer folgen und das Lied „Musik, Musik, Musik“ singen. wohnpartner-Teamleiterin Calija Snjezana, die den Chor 2008 ins Leben gerufen hat: „Die Gemeinschaft gibt den Chormitgliedern auch in der aktuell herausfordernden Zeit Halt und Kraft. Mit diesem humorvollen Video will der 1. Wiener Gemeindebauchor diese positiven Gefühle allen Wienerinnen und Wienern übermitteln und sich für die langjährige Treue bedanken.“



Das Programm auf www.wohnpartner-wien.at & youtube-Kanal „wohnpartner wien“

ab 15. April: Freude schöner Götterfunken

ab 22. April: Du passt so gut zu mir

ab 29. April: Der Verliebte (Jodler)

ab 6. Mai: Un poquito cantas

ab 13. Mai: Fein sein beinander bleibn (Volkslied)

ab 20. Mai: Scat calypso



Über den 1. Wiener Gemeindebauchor



Der Chor wurde 2008 von der heutigen wohnpartner-Teamleiterin Calija Snjezana gegründet und hat aktuell rund 80 Mitglieder. Pro Jahr finden etwa 25 Auftritte statt, wobei alle Chormitglieder ehrenamtlich tätig sind. Chorleiter Martin Strommer bietet (in Zeiten ohne Ausgangsbeschränkungen) drei Proben pro Woche an – sie finden im 15., 10. und 22. Bezirk statt. Im Vordergrund steht die Stärkung der Gemeinschaft und die Freude am gemeinsamen Singen, eine spezielle musikalische Vorbildung/Ausbildung ist nicht erforderlich.



Über wohnpartner



Gemeinsam mit den BewohnerInnen entwickeln die rund 150 wohnpartner-MitarbeiterInnen an 26 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die BewohnerInnen-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten und führt kostenlos Mediationen durch. 2020 feiert wohnpartner sein zehnjähriges Bestehen. Weitere Infos: www.wohnpartner-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Krammer

Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: 0676/8118 25827

E-Mail: manfred.krammer @ wohnservice-wien.at



Wolfgang Zwander

Pressesprecher StR Kathrin Gaal

wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at

+43 676 8118 98057