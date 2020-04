FPÖ – Schnedlitz: Infrastrukturministerin Gewessler verkennt Ernst der Lage

Wien (OTS) - „Mit rund 600.000 Arbeitslosen und über 600.000 Menschen in Kurzarbeit sind bereits 1,2 Millionen Arbeitnehmer Opfer der Maßnahmen der Bundesregierung - und die einzige Sorge der Grünen Infrastrukturministerin Gewessler ist, dass der Wiederaufbau des Landes auch „grün“ genug ist. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die derzeit nicht wissen, wie sie finanziell überleben sollen“, kommentiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die jüngsten Aussagen der Ministerin. Konkret forderte Leonore Gewessler, dass im Konjunkturpaket nur dann Geld fließen dürfe, wenn es dem Klima helfe.

Diese Aussage füge sich nahtlos in die Pleiten-, Pech- und Pannenserie der Grünen Verantwortungsträger ein. „Der Vizekanzler ohne Schutzmaske im Supermarkt, der Gesundheitsminister mit seinem wirren Oster-Erlass – und nun die ideologische Forderung der Infrastrukturministerin. Das alles zeigt, dass die grünen Minister von einem Fettnäpfchen ins nächste springen“, so Schnedlitz, der Ministerin Gewessler daran erinnert, dass sie es in der Hand habe, um wirklich wichtige Impulse für die angeschlagene Wirtschaft zu setzen: „ÖBB und ASFINAG haben eine lange Liste an Infrastruktur-Bauprojekten. Diese Projekte müssen nach der Krise forciert werden, um die Wirtschaft zu stärken. Hier wäre Engagement von Ministerin Gewessler gefragt. Aber offenbar verkennt sie den Ernst der Lage und bleibt weiterhin in ihrem Öko-Universum.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at