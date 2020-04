Lotto: Vierfachjackpot mit 4 Millionen Euro am Mittwoch

2 Fünfer mit Zusatzzahl zu je 180.000 Euro und 2 Joker zu je 110.000 Euro

Wien (OTS) - Einen Dreifachjackpot beim Sechser und einen Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl galt es am Ostersonntag zu knacken, aber das ist nur teilweise gelungen. Ein Tipp mit den „sechs Richtigen“ blieb nämlich neuerlich aus, und so entwickelte sich der Dreifachjackpot zum Vierfachjackpot weiter. Damit geht es beim Sechser am kommenden Mittwoch um rund 4 Millionen Euro.

Der Doppeljackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen konnte geknackt werden, zwei Niederösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich und gewannen je mehr als 180.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es erneut keinen Sechser, was wiederum den Fünfern zugutekam. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so dürfen sich 82 Spielteilnehmer über jeweils rund 4.800 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 260.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl und dem angekreuzten „Ja“. Für einen Oberösterreicher und einen win2day-User bedeute dies einen Gewinn von je mehr als 110.000 Euro. Der win2day-User machte dabei von der Möglichkeit, mehrere Joker auf seinem Wettschein spielen zu können Gebrauch, entschied sich für drei Joker und hatte mit dem dritten Tipp Erfolg.

TopTipp

Für eine „gemischte Tipp-Variation“ entschied sich ein Wiener bei TopTipp und versuchte sein Glück einmal mit einem 4er-Tipp und einmal mit einem 3er-Tipp. In beiden Fällen waren die (vier bzw. drei) getippten Zahlen unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen, was ihm einen Gewinn in Höhe von 3.500 Euro und einen mit 300 Euro brachte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. April 2020

4fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.175.585,80 – 4,0 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 180.565,20 102 Fünfer zu je EUR 1.560,80 279 Vierer+ZZ zu je EUR 171,10 4.999 Vierer zu je EUR 53,00 7.479 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 86.049 Dreier zu je EUR 5,50 297.132 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 20 26 41 43 45 Zusatzzahl 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. April 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 82 Fünfer zu je EUR 4.787,90 3.680 Vierer zu je EUR 18,00 59.039 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 08 09 17 21 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. April 2020

2 Joker zu je EUR 110.614,30 12 mal EUR 8.800,00 117 mal EUR 880,00 1.053 mal EUR 88,00 10.996 mal EUR 8,00 107.536 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 6 1 9 4 4

