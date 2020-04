Getrennt - trotzdem verbunden!

Soroptimist International Österreich stellt Tablets zur Verfügung

Wien (OTS) - Soroptimist International Österreichische Union weiß um die herausfordernde Situation rund um das Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen in Österreich Bescheid. Deshalb freuen wir uns den Bewohnerinnen und Bewohnern von Einrichtungen ein Tablet zur Verfügung stellen zu können. Dieses soll ihnen ermöglichen, mit ihren Familien in Verbindung zu bleiben, besonders dann, wenn persönliche Kontakte nicht möglich sind. Die Österreichische Union von Soroptimist international und die 58 Soroptimist Clubs beschenken in dieser Krisensituation Alten- und Pflegeheime in den Regionen der Clubs.

"Für die betagten Menschen ist die Einsamkeit in diesen Tagen ein besonders großes Thema – und auch die Angehörigen draußen haben Sehnsucht nach Oma und Opa!“, begründet Unions-Präsidentin Marcella Sigmund-Graff , MBA die Aktion, „die Pflege- und Betreuungspersonen können nun leichter den Kontakt zwischen Bewohnerinnen und Bewohner und ihren Familien herstellen. Auf dem Tablet sind die Personen gerade für alte Menschen viel besser zu sehen, als auf einem Handy-Display.“

Die Heim- und Pflegedienstleitungen haben sich über Ankündigung der Tablets sehr gefreut, denn sie können damit die Sehnsucht der Bewohnerinnen und Bewohnern nach ihren Angehörigen lindern und ein Stück Alltagsnormalität und Lebensqualität trotz Besuchsverbot zurückgeben.Verteilt werden 120 Tablets im ganzen Land.

Die Soroptimist Clubs hoffen, dass sie damit zum Wohlbefinden beitragen. Unsere Unterstützung soll Kraft für diese Sondersituation spenden und ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Engagement sein.

In den nächsten Tagen wird das Tablet per Post an die bereits kontaktieren Häuser in ganz Österreich zugestellt.

Soroptimist International ist ein weltweiter Serviceclub für berufstätige Frauen. Wir sind in 132 Ländern aktiv und umfassen mehr als 80.000 Mitglieder. In Österreich gibt es derzeit 58 Clubs mit knapp 1800 Mitgliedern. Soroptimistinnen unterstützen durch Aktionen und Projekte Frauen und Mädchen, damit diese selbstständig, selbstbewusst und selbstbestimmt leben können.

#soroptimistaustria #tabletsfürkontakt #soroptimist www.soroptimist.at

Rückfragen & Kontakt:

Marcella Sigmund-Graff

Präsidentin,Soroptimist International Austria

Tel: +43 664 300 9579

Email: unionspresident @ soroptimist.at