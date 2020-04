FPÖ – Belakowitsch zu Aschbachers Sonderbetreuungszeit: Mogelpackung zulasten von Eltern und Kindern

Arbeitsministerin legt Betroffenen zu Ostern ein faules Ei

Wien (OTS) - „Entweder kann oder will es die amtierende ÖVP-Arbeitsministerin Aschbacher nicht verstehen: Die schwarz-grünen Sonderbetreuungszeitregelungen sind eine einzige Mogelpackung und greifen entschieden zu kurz. Wenn man in Zeiten der Coronavirus-Seuche die Wirtschaft so massiv herunterfährt und dann für die Sonderbetreuungszeiten lediglich einen Rahmen von drei Wochen mit einem Lohnkostenersatz von einem Drittel auslobt, dann ist dieses Instrument nichts anderes als eine Mogelpackung zulasten von Eltern und Kindern“, kritisierte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Wir gehen jetzt in die fünfte Woche des Corona-Ausnahmezustandes und gleichzeitig werden im Handel ab dem 14. April wieder bis zu 14.000 zusätzliche Standorte öffnen. Dafür bleiben aber Kindergärten und Schulen für unsere Kinder weiterhin auf Wochen hinaus geschlossen - eine Betreuungsübernahme der Kinder durch Großeltern, sonstige Verwandte oder Nachbarn bleibt aber weiterhin behördlich verboten. Damit bringt man Eltern unter Druck, da die Betreuung tatsächlich nicht gesichert ist. Die meisten Betroffenen haben ihre drei Wochen Sonderbetreuungspflicht bereits aufgebraucht und die Unternehmer können sich dieses Modell bei einem Lohnkostenersatz von nur einem Drittel in Wahrheit nicht leisten“, erklärte die FPÖ-Abgeordnete.

„Die FPÖ hat am 3. April 2020 im Zuge der parlamentarischen Beschlussfassung den Vorschlag eingebracht, diese Sonderbetreuungszeiten im Lichte der aktuellen Herausforderungen nicht mehr zu befristen und gleichzeitig den Unternehmern den vollen Lohnkostenersatz zu finanzieren. Das wäre eine sachpolitisch taugliche Alternative, aber Arbeitsministerin Aschbacher und ihre ÖVP-Parteifreunde haben wieder auf ‚Klein-Klein‘ gemacht und den Betroffenen damit zu Ostern letztendlich ein faules Ei ins Nest gelegt“, so die FPÖ-Sozialpolitikerin.

