Schramböck: Bereits 100 Mitglieder im Digital Team Österreich

„Wirtschaft hilft Wirtschaft“ - Kostenlose digitale Werkzeuge für KMU

Wien (OTS/BMDW) - Viele Unternehmen stellen in der aktuellen Corona-Krise auf Homeoffice um. Die notwendigen digitalen Werkzeuge sind bei zahlreichen Unternehmen jedoch nicht verfügbar. Auf Initiative von Digital- und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wurde gemeinsam mit der Internet Offensive Österreich und fit4internet das Digital Team Österreich gegründet. Seit 16. März können sich Anbieter auf www.oesterreich.gv.at/kmu melden, um ihre digitalen Dienste kostenlos für Klein- und Mittelunternehmen anzubieten. Die Bestellung der Services erfolgt über die Website der jeweiligen Anbieter und ist drei Monate kostenfrei ohne jegliche Bindung.

„Bei der Bewältigung der Corona-Krise ist es mir wichtig dafür zu sorgen, dass unsere Unternehmen liquide bleiben und so Arbeitsplätze in Österreich gesichert werden. Darauf zielen all unsere Maßnahmen ab. Allen Unternehmen - die großen, mittleren und kleinen - leisten dabei maximale Unterstützung. Beim ‚Digital Team Österreich‘ unterstützen große Unternehmen die kleinen und mittleren Unternehmen, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen“, so die Digital- und Wirtschaftsministerin.

Binnen fünf Wochen haben sich 100 Unternehmen mit 113 verschiedenen Services gemeldet. Die Services werden in den Bereichen Videokonferenz und Online Meeting, Kommunikation und Zusammenarbeit, Cyber-Security, Internetzugang sowie digitale Aus- und Weiterbildung angeboten.

„Wirtschaft hilft Wirtschaft. Das Angebot des Digital Team Österreich umfasst einen Maßnahmenmix, um Menschen die Arbeit von daheim zu erleichtern und gleichzeitig die Kinder von zuhause betreuen zu können. Mein großer Dank gilt den beteiligten engagierten Unternehmen aus der Digitalisierungsbranche“, hält Schramböck fest.

Home-Office ist ein wirksames Mittel, um die physischen Kontakte und damit das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus so weit wie möglich zu reduzieren. „Als Bundesregierung haben wir rasch und zielgerichtet Maßnahmen gesetzt, um eine Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern. Unsere ausdrückliche Empfehlung ist weiterhin, wo immer es möglich ist, auf Home-Office und Teleworking zu setzen. Wir sind allen Unternehmerinnen und Unternehmern und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Dank verpflichtet, dass sie bis jetzt so tatkräftig an einer Eindämmung des Virus mitgeholfen haben. Lassen wir nun nicht locker! Jetzt gilt es weiterhin alles zu tun, um einen positiven Trend nicht zu gefährden“, so Schramböck.

Alle Angebote des Digital Team Österreich und weitere Informationen findet man unter www.oesterreich.gv.at/kmu.

