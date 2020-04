„Sport am Sonntag“ mit Dominic Thiem im Live-Gespräch

Am 12. April, ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 12. April 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem – Österreichs Tennis-Star im großen Live-Gespräch Die Nummer 3 der Welt über die längste Pause seiner Karriere und die Zukunft des Tennis im Zeichen der Isolation.

Fußball-Bundesliga – Geisterspiele oder Abbruch?

Dazu live via Schaltungen:

Christoph Freund, Sportdirektor Salzburg

Siegmund Gruber, Präsident LASK

Roman Mählich, Trainer Austria Lustenau

Spitzen-Sportler im Corona-Einsatz

Handball-Teamspieler Jakob Jochmann, Leichtathletin Andrea Mayr und DTM-Pilot Ferdinand Habsburg erleben die Corona-Krise aus nächster Nähe.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at