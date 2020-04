„Bürgeranwalt“ über rechtliche Fragen zu Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise

Am 11. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Sendung „Bürgeranwalt“ – präsentiert von Peter Resetarits – beschäftigt sich am Samstag, dem 11. April 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 mit rechtlichen Fragen rund um die Auswirkungen des Coronavirus:

Volksanwalt Walter Rosenkranz beantwortet Fragen zu ungewöhnlichen Polizeimaßnahmen, teuren Strafverfügungen, Schul- und Studiengebühren, Sorgen von Landwirten sowie Grenzschließungen und den daraus resultierenden Problemen.

Im Bereich des Konsumentenschutzes sind es vorrangig Fragen zu angezahlten, abgebrochenen und stornierten Urlaubsreisen, die die Redaktion erreichen. Die Leiterin der Abteilung Konsumentenschutz in der Arbeiterkammer Wien, Gabriele Zgubic, erläutert dazu die Konsumentenrechte.

Die große Leere in Tourismuszentren und wie Hotels und Gasthäuser ums Überleben kämpfen, beleuchtet Sascha Stefanakis am Beispiel der Wachau.

