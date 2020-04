Immer mehr Taxis von Taxi 40100 mit Trennschutzwänden unterwegs

Diese Schutzmaßnahme soll Fahrgäste und Taxilenker vor einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus schützen

Wien (OTS) - „Wenn ich mit dem Taxi fahre, wie soll ich dann einen Meter Abstand halten?“ In den vergangenen Tagen haben viele Fragen wie diese die Vermittlungszentrale Taxi 40100 erreicht. „Wir nehmen die Anliegen unserer Kunden sehr ernst und haben dementsprechende Maßnahmen gesetzt", so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100. Und: „Ein Teil der Flotte ist mit Trennschutzwänden aus Plexiglas unterwegs. Wer so einen Wagen haben möchte, muss das nur bei der telefonischen Bestellung angeben.“

Mundschutzmasken tragen ein großer Teil der Lenker von Taxi 40100 ohnehin schon. Kunden können bei der Bestellung jederzeit wählen, ob sie einen Wagen mit Trennwand oder nur ein Taxi mit Lenker mit Mundschutz ordern möchten. Vor allem für Kunden und Lenker mit Vorerkrankungen bedeuten diese Maßnahme eine zusätzliche Absicherung. „Die Gesundheit von Kunden und Lenker steht bei uns an erster Stelle“, so Holzhauser.

Der Service kostet keinen Cent mehr als eine herkömmliche Fahrt. Je nach Abfahrtsort kann es jedoch zu einer gering erhöhten Wartezeit kommen.

