FPÖ – Brückl: Regionales Risikomanagement als Voraussetzung für Öffnung von Schulen

Entsprechende Daten hätten schon lange erhoben werden müssen

Wien (OTS) - „Die Rückkehr zur Normalität muss so schnell wie möglich ins Visier genommen werden, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten. Das betrifft nicht nur Geschäfte und Betriebe, sondern auch Kindergärten, Schulen und Unis“, hält der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl fest.

Von großem Interesse sollte in diesem Zusammenhang ein Interview der Plattform „Addendum“ mit dem Public-Health-Experten Martin Sprenger sein, der Mitglied des Expertenstabes im Gesundheitsministerium ist. „Man hätte laut Sprenger die Zeit des Lockdowns in Österreich besser nützen müssen. Die Regierung wäre gut beraten gewesen, seine Vorschläge auch umzusetzen und notwendige Daten zu erheben, um im Rahmen eines regionalen Risikomanagements auch auf regionale Unterschiede einzugehen“, so Brückl.

Das sei auch auf Bezirksebene möglich, wenn Testungen, Monitoring und adäquate Begleitforschung als Basis für regionales Management vorangetrieben worden wären: „Es ist sinnlos, Schulen in Bezirken oder Bundesländern, wo das Infektionsgeschehen sehr gering ist, weiterhin geschlossen zu halten, nur weil andere Bundesländer noch nicht so weit sind! Eine Öffnung in diesen Regionen begleitet von verschiedenen Schutzmaßnahmen ist sicher eine durchdachte Alternative zur weiteren Einstellung des Schulbetriebs bis Mitte Mai.“ Leider seien etwaige Daten, sofern sie überhaupt erhoben sind, nicht öffentlich einsehbar. „Anstatt in ständigen Inszenierungs-Pressekonferenzen die Bevölkerung hinzuhalten, wäre man mit den Vorschlägen Sprengers wohl schon näher an der Rückkehr zur Normalität“, übt Brückl auch Kritik am Krisenmanagement der Regierung. „Nichtsdestotrotz wünsche ich allen Schülern, Eltern und Lehrern schöne Osterfeiertage im Kreise ihrer Familie. Ein bisschen Normalität in außergewöhnlichen Zeiten kann auch Halt geben, der momentan ohnehin so wichtig ist“, so der freiheitliche Bildungssprecher.

