SPÖ Penzing: Penzing hält zusammen

Schüchner: „Es geht um Zusammenhalt, es geht um Penzing und nicht um politisches Hickhack."

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Penzing hat über ihre Aktivitäten in Zeiten der Corona-Krise Resümee gezogen. Im Mittelpunkt stehen Zusammenhalt und ein gutes Miteinander im Bezirk. Schon zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen hat die SPÖ Penzing ihre Mitglieder ab 65 angerufen, um Hilfe bei Einkäufen, Medikamentenbesorgungen und Erledigungen anzubieten. Seitdem sind AktivistInnen jeden Tag unterwegs, um Menschen, die einer Risikogruppe angehören, im Alltag zu helfen. Auf diesen Service wird auch über Aushänge in Gemeindebauten und auf einer eigenen Facebook-Seite, „Nachbarschaftshilfe Penzing“, aufmerksam gemacht. „Es freut mich, dass sich so viele AktivistInnen der SPÖ Penzing für ihre Mitmenschen und ein gutes Miteinander einsetzen. Zusammen sind wir stärker!“, so Bezirsvorsteherin Michaela Schüchner. ****



Schüchner, selbst erfahrene Pädagogin, hat mit „Michis Schulfernsehen“ einen Kanal mit lehrreichen Videos für Kinder ins Leben gerufen. Salzstangerl backen, ein Penzing Quiz oder Bastelanleitungen sollen Kindern und Eltern die Zeit erleichtern, bis die Schulen wieder aufsperren. Für Kinder, deren Familien sich die Ausrüstung für Homeschooling nicht leisten können, hat die Bezirksvorsteherin eine Laptop-Sammelaktion ins Leben gerufen.



Da die Bundesregierung die Bundesgärten und somit auch den nahe Penzing gelegenen Schönbrunner Schlosspark unverständlicherweise geschlossen hält, sind Osterspaziergänge heuer leider erschwert. Kindern soll der Osterspaß trotzdem nicht verwehrt bleiben. Mit dem Aufruf zum Beispiel, Ostereierausmalbilder ins Fenster zu hängen, bietet die SPÖ Penzing Spaß für die Kleinsten.



Über aktuelle Entwicklungen im Bezirk und der Stadt informiert der tägliche Newsletter des SPÖ Penzing-Vorsitzenden, Stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir einen der Grundwerte der Sozialdemokratie – die Solidarität – noch mehr in den Vordergrund rücken und zusammenstehen und einander helfen. Und genau das zeigen wir in der Stadt mit den vielen Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben", so Czernohorszky. Durch die exzellente öffentliche Daseinsvorsorge und dadurch, dass man sich in Wien immer gegen den Privatisierungsdruck gewehrt hat, sei die Stadt auch jetzt in der Krise gut aufgestellt.



Michaela Schüchner verweist auch auf die Website „Nah und offen“, die sie als Bezirksvorsteherin gemeinsam mit der Wirtschaftskammer unterstützt. Die Website hilft Penzinger Betrieben und ruft dazu auf, regional einzukaufen. „Gerade in Zeiten der Krise geht es ums Miteinander und nicht um politisches Hickhack. Wir arbeiten gemeinsam für die Penzinger Bevölkerung!“, so Bezirksvorsteherin Schüchner.



In Planung ist derzeit eine Nachbarschaftsaktion, bei der von MandatarInnen der SPÖ Penzing Gulasch für die BezirksbewohnerInnen gekocht wird. „Liebe geht durch den Magen, soziale Wärme auch! Deshalb kochen wir MandatarInnen der SPÖ Penzing im April Gulasch und liefern es vor die Haustüre!“, kündigt der stellvertretende Bezirksparteivorsitzende, MEP Andreas Schieder an.



Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner weist darauf hin, dass telefonische Sprechstunden mit ihr auch in der Corona-Krise jederzeit möglich sind. „Die SPÖ Penzing wünscht schöne Feiertage und bleiben Sie gesund!“, so Schüchner abschließend. (Schluss) ve





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien