FPÖ – Hofer: Stationäre Einrichtungen brauchen Schutzbekleidung für Besucher

Patienten muss der Kontakt zur Familie ermöglicht werden

Wien (OTS) - Seit der Coronavirus-Krise herrscht in heimischen Krankenhäusern und anderen stationären Einrichtung wie Pflegeheimen ein Besuchsverbot für Verwandte. Damit soll verhindert werden, dass das Coronavirus durch Besucher in diese Institutionen Einzug hält. „Jede sinnvolle Maßnahmen hat aber auch negative Aspekte. Uns erreichen in den letzten Tagen immer öfter Berichte und Erzählungen von vor allem älteren Menschen, denen diese Isolation von ihrer Familie psychisch stark zusetzt“, erklärt FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Er fordert daher, dass in Spitälern und Pflegeheimen dringend Schutzbekleidung für Besucher organisiert werden soll: „Für alte Menschen ist diese Zeit ohne regelmäßigen Kontkakt zur Familie nur schwer zu verkraften. Es ist erwiesen, dass Erkrankungen auch psychisch ausgelöst werden können. Wenn die Isolation für die älteren Menschen noch lange aufrecht bleibt, drohen hier viele weitere Erkrankungen.“

Besonders unmenschlich ist es in den Augen von FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer, wenn sich nahe Verwandte von ihren Angehörigen, die im Sterben liegen, nicht mehr verabschieden können. Hofer: „So weit darf es in unserem Land nicht kommen. Ich ersuche daher den Gesundheitsminister, diesen Missstand abzustellen und Schutzausrüstung für Besucher von Patienten und Senioren in Spitälern und Pflege- sowie Seniorenheimen anzukaufen.“

