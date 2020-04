Die Oster-Ei-Lights auf der Antenne

Graz (OTS) - Ein Stück Beständigkeit in turbulenten Zeiten gibt jedem das notwendige Gefühl von Sicherheit. Als Tagesbegleiter Nummer 1 im Land rückt Antenne Steiermark deshalb auch in Zeiten des notwendigen Social Distancing noch näher mit den Hörern zusammen. Die Steirerinnen und Steirer feiern zwar daheim, aber dennoch gemeinsam mit der Antenne, die ihnen via Radio, Stream und App ein prall gefülltes akustisches Osternest ins Haus, auf den Balkon und in den Garten liefert. Das fröhliche Motto, ganz „Antenne like“: die Oster-Ei-Lights.

Traditionen trotz Ostern auf Distanz

Was wäre Ostern ohne Speisesegnung, die zu den beliebtesten Bräuchen im Land zählt?! Und auch heuer müssen die Steirerinnen und Steirer nicht auf sie verzichten. Die Form ist einzigartig, aber in außergewöhnlichen Situationen wie der aktuellen theologisch gültig: Diakon Dipl. Päd. Michael Gruber von der Diözese Graz-Seckau wird am Karsamstag on Air via Antenne Steiermark um 10 und 15 Uhr Speisesegnungen durchführen.

Besuche fallen zwar aus, nicht aber die persönlichen Osterwünsche an Familie und Freunde. Antenne Steiermark springt ein und übernimmt das ganze Osterwochenende über Grüße und Wünsche an die Liebsten – ganz ohne Rallye quer durchs Land.

Steirisch einkaufen bringt Geld zurück

Einschalten lohnt sich zu Ostern doppelt! Am Karsamstag übernimmt die Antenne gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steiermark die Rechnungen der Steirer – gezogen wird zwischen 7 und 18 Uhr. Um beim Oster-Ei-Light für die Brieftasche dabei zu sein, kann man seinen Kassenbon schon jetzt auf antenne.at einreichen.

Frühlingsplaylist und Bühne für Künstler

Passend zum Start in die wärmeren Tage gibt es die beliebtesten Hits der Steirerinnen und Steirer als musikalischen Stimmungsaufheller obendrauf. Aber nicht nur das. Ausgehen ohne rausgehen ist angesagt! Die Antenne Musik-Specials machen’s möglich. Auch im April holt der Sender internationale Lieblingskünstler von Bruno Mars bis zu Avicii täglich „On Stage“. Das musikalische Sonderformat wurde ins Leben gerufen, um darüber hinaus speziell österreichische Künstler zu unterstützen und um ihnen trotz der Konzertabsagen eine echte Bühne zu geben. Musik aus Österreich gibt es mit dem Austro Hits Stream übrigens 24/7 im Web und in der Antenne App. Ob im Garten, beim Workout oder beim Osterfrühstück im Bett: 13 individuelle Streams aus den unterschiedlichsten Genres liefern dort nonstop die passende Musik für jede Stimmung.

Antennetainment auch zu Ostern

Was die Ohren sonst noch zu hören bekommen? Die gewohnte Dosis Antennetainment. Die Antenne Crew ist immer da und hält auch über Ostern mit viel Humor und Charme das Land bei Laune. Am Karsamstag laden vormittags Raterunden wie „Wer bin Ich? Das Starquiz“ oder „Das Generationenquiz – Eltern gegen Kids“ zum Mitmachen ein. Für die jüngsten Hörer gibt es ebenfalls ein Oster-Ei-Light: #teamwir-Malvorlagen und lustige DIY Basteltipps auf antenne.at. Das besondere Anliegen des Senders: Speziell an den Feiertagen will man die Helden des Alltags nicht in Vergessenheit geraten lassen – jene Menschen, die auch an diesen Tagen Besonderes für die Menschen und unser Land leisten.

Da lag es kürzlich natürlich nahe, für den eigenen #teamwir-Sound zu sorgen. Das Ergebnis ist eine ebenso emotionale wie einzigartige Mischung aus Mutmacher und Danksagung namhafter österreichischer Künstler wie Kevin Lehr alias Lost, Wendja aka Lukas Plöchl, Florian Ragendorfer und Richard Oliver Gillissen von Einfach Flo und Benny König von King & Potter. Den #teamwir-Song gibt’s jederzeit auf antenne.at zum Anhören, das dazugehörige Video feiert heute seine Premiere! So viel sei verraten: Neben den Künstlern aus ihrem Wohnzimmer sind auch unzählige Antenne Hörerinnen und Hörer von zu Hause und ihrem Arbeitsplatz zu sehen. Ein echtes #TEAMWIR.

