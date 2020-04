Nehammer: Schützen Sie sich und Ihre Liebsten

Dringender Appell des Innenministers, Ostern zuhause zu bleiben – auch nicht der richtige Zeitpunkt für Motorrad-Ausflüge

Wien (OTS) - In einem dringenden Appell an alle Österreicherinnen und Österreicher bittet Innenminister Karl Nehammer, die Osterfeiertage zuhause zu verbringen: "Wir haben alle gemeinsam sehr viel erreicht. Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Die vergangenen Wochen der Einschränkungen und Entbehrungen dürfen aber nicht umsonst gewesen sein. Nur wenn wir jetzt weiter zusammenhalten und uns an die Maßnahmen halten, werden wir bald wieder in unser bisheriges Leben zurückkehren können."

Der Innenminister appelliert daher an die Bevölkerung: "Schützen Sie sich und Ihre Liebsten und bleiben Sie an den Osterfeiertagen bitte zuhause. Setzen wir nicht leichtsinnig auf den letzten Metern das bisher Erreichte aufs Spiel. Halten wir gemeinsam durch, denn nur so kann eine jede und ein jeder zum Lebensretter werden."

Innenminister Nehammer dankt allen Österreicherinnen und Österreichern für ihr Durchhaltevermögen und für ihr Verständnis. "Die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen waren wichtig und notwendig, wie auch internationale Beispiele zeigen. Aber nur, wenn wir auch jetzt zu Ostern weiter konsequent den Abstand wahren und den Kontakt zu Menschen außerhalb des Haushaltes vermeiden, werden wir gemeinsam und gestärkt aus dieser Krise hervorgehen."

Nicht der richtige Zeitpunkt für Motorrad Ausflüge

Innenminister Karl Nehammer bittet in diesem Zusammenhang auch alle Motorradfahrerinnen und -fahrer, so wie beispielsweise auch vom Automobilclub ÖAMTC empfohlen, zu Ostern auf Motorrad-Ausflüge zu verzichten. "In der derzeitigen Situation ist es nicht der richtige Zeitpunkt für Motorrad-Touren. Nach einem langen Winter ist das Verletzungsrisiko bei ersten Motorrad-Ausflügen sehr groß", sagt Innenminister Nehammer, der an die Selbstverantwortung und Solidarität eines jeden Einzelnen appelliert.

