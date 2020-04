SPÖ-Frauen und SPÖ-Döbling trauern um Erika Seda

Ehemalige Nationalratsabgeordnete und Bezirksfrauenvorsitzende hat die Frauenbewegung in Österreich entscheidend geprägt

Wien (OTS/SK) - „In tiefer Trauer hat uns die Nachricht vom Tod unserer Genossin Erika Seda erreicht. Erika war mit ihrem Mut und ihrem unermüdlichen Einsatz für Frauenrechte für uns alle ein großes Vorbild“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. „Mit ihrer Begeisterung und ihrem Tatendrang hat sie großartige Arbeit für unseren Bezirk geleistet. Wir alle haben eine Mitstreiterin unserer sozialdemokratischen Bewegung und vor allem eine gute Freundin verloren“ so Landtagsabgeordnete und Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Döbling Barbara Novak. ****

Erika Seda wurde 1923 in Wien geboren. Sie wurde 1965 zur Bezirksfrauenvorsitzenden in Döbling gewählt und war von 1969 bis 1971 Mitglied des Bundesrates und von 1971 bis 1980 Abgeordnete zum Nationalrat. Sie war eine maßgebliche Wegbereiterin der österreichischen Frauenbewegung und konnte in den 70er Jahren wichtige frauenpolitische Reformen wie die Fristenregelung und die Familienrechtsreform mit auf den Weg bringen. „All die grundlegenden Reformen, für die sich Erika Seda stark gemacht hat, haben das Leben der Frauen in Österreich entscheidend verändert. Dafür sind wir ihr zutiefst dankbar. In diesen Stunden gilt unser ganzes Mitgefühl ihrer Familie“, so Heinisch-Hosek und Novak. (Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien, Tel.: 01/53427-275, https://www.spoe.at/impressum/