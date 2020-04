Die Parlamentswoche vom 13. bis 17. April 2020

Präsidialkonferenz berät am 14. April über weiteren Sitzungsfahrplan

Wien (PK) - Nach den herausfordernden Wochen mit der Beschlussfassung von insgesamt fünf COVID-19-Gesetzespaketen im Eilverfahren legt das Parlament eine kurze Verschnaufpause ein. Erst bei der nächsten Präsidialkonferenz am Dienstag, den 14. April, soll der weitere Sitzungsfahrplan festgelegt werden. Das betrifft auch die anstehenden Budgetberatungen, die in den Mai verschoben werden könnten. Die nächste Nationalratssitzung ist nach derzeitigem Arbeitsplan für den 21. April vorgesehen.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Zusammenhang mit der Corona-Krise können sich allerdings täglich Änderungen in Bezug auf Termine im Parlament ergeben.

Dienstag, 14. April 2020

11.00 Uhr: Die Präsidialkonferenz, die sich aus dem Nationalratspräsidium und den fünf Klubobleuten zusammensetzt, hält eine Sitzung ab. Dieser Termin ersetzt die ursprünglich für Donnerstag, den 16. April geplante Präsidiale. (Bibliothekshof, Lokal 6) (Schluss) gs/lan

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. MedienmitarbeiterInnen haben mit Presseausweis Zutritt zu Veranstaltungen. Sitzungen des Nationalrats und des Bundesrats können auch via Livestream mitverfolgt werden und sind als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. Folgen Sie dem österreichischen Parlament auf Facebook, Twitter und Instagram oder melden Sie sich für ein kostenloses E-Mail-Abo der Parlamentskorrespondenz an.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl