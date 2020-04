Action spendet 1,5 Million Operationshandschuhe an das Österreichische Rote Kreuz

Wien (OTS) - Der in Österreich mit über 50 Filialen präsente Discounter Action engagiert sich im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Eineinhalb Million Operationshandschuhe wurden am Donnerstag an das Katastrophenschutzzentrum des Österreichischen Rotes Kreuzes in Wien ausgeliefert.

Die medizinischen Handschuhe werden den Einrichtungen des Österreichischen Roten Kreuzes zur Verfügung gestellt, die medizinische Ausrüstung benötigen, um die vom Verband eingeleiteten Maßnahmen zu unterstützen.

Europaweit spendet Action über 10 Millionen Handschuhe an nationale Rote Kreuz-Organisationen oder direkt an Spitäler und Gesundheitseinrichtungen.

Für Action war diese Spende eine natürliche Geste. Bart Raeymaekers, Director Store Operations bei Action, betont: „Wir verfügen derzeit über einen ausreichenden Bestand und leisten so unseren Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus. Wir freuen uns, damit die wichtige Arbeit des Roten Kreuzes unterstützen zu können.“

