Zoomlion spendet im Kampf gegen COVID-19 die dritte Ladung medizinischer Versorgungsgüter an über 40 Länder

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (01157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, spendete im Kampf gegen COVID-19 eine dritte Ladung medizinischer Versorgungsgüter von beinahe 700.000 Schutzausrüstungsgegenständen an 43 Länder und Regionen. Die Spendenartikel werden Ende März von China versendet und an fünf Kontinente verteilt, einschließlich Asien, Afrika, Europa, Nordamerika und Ozeanien.

Dies ist eine Krisenreaktion von Zoomlion auf die dringenden Bitten seiner Auslandskunden, Partner und Händler aus 43 Ländern und Regionen, einschließlich Malaysia, Philippinen, Kambodscha, Indonesien, Saudi Arabien, Deutschland, Australien und den USA, unbedingt benötigte Schutzausrüstungsgegenstände inmitten der eskalierenden weltweiten Coronavirus-Krise zu beschaffen.

"Die gespendeten medizinischen Versorgungsgüter umschließen Einwegmundschutze, N95 Atemschutzmasken und Thermometer", so Li Bin, Direktor der Abteilung für internationales Geschäftsmanagement bei Zoomlion. "Wir haben uns durch unsere internationalen Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Händler über den aktuellen Bedarf informiert, sodass wir unsere Ressourcen bestmöglich verteilen können. Sobald die Lieferungen eingehen, werden wir uns gemeinsam mit unseren Partnern um den Vertrieb an hilfsbedürftige Menschen vor Ort kümmern."

Hilfsbereitschaft rentiert sich

Als China in Erwiderung auf COVID-19 den höchsten Notstand ausrief, setzten die Auslandsmitarbeiter von Zoomlion alle Hebel in Bewegung, um medizinische Versorgungsgüter als Spende für die in erster Reihe stehenden Gesundheitsfachkräfte in China zu beschaffen.

"Wir werden niemals den Kunden aus Singapur vergessen, der sein gesamtes internationales Netzwerk in Bewegung setzte, um uns in unserer dunkelsten Zeit Masken zu besorgen", so Li Bin. "Nun verschärft sich weltweit in vielen Ländern die Situation in rasantem Tempo. Durch unsere Spende möchten wir den Gefallen nicht nur erwidern, sondern auch unserer Rolle als verantwortungsbewusstes internationales Unternehmen nachkommen", fügte Li hinzu.

Zoomlion spendete zuvor bereits zwei Lieferungen medizinischer Versorgungsgüter an die Lombardei, Italien und seine Tochtergesellschaften, darunter Zoomlion CIFA in Italien sowie m-tec und Wilbert in Deutschland.

"Wir glauben, dass wir mit gemeinsamer Kraftanstrengung diese Herausforderungen meistern können", ermutigte Li.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) ist ein Ausrüstungshersteller im High-End-Segment, der Baumaschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Die Firma verkauft mittlerweile über 600 hochmoderne Produkte aus 55 Produktreihen in zehn Hauptkategorien.

